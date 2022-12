Mourinho CT dell’Inghilterra: trasformazione completata

Mourinho detta scuola avendo scritto una pagina della storia del calcio grazie al suo carattere e alla sua capacità di vincere ovunque

José Mourinho è uno di quelle persone che hanno contribuito a rendere il calcio uno sport spettacolare. Il tecnico portoghese, infatti, grazie alle sue vittorie, ha contribuito a scrivere un grande capitolo della storia di questo sport. La sua voglia di successi e al sua capacità nell’ottenerli, lo hanno reso uno dei migliori tecnici del mondo, con i club che vogliono portare a casa qualche trofeo che si affidano a lui.

L’ultimo in ordine cronologico è proprio la Roma che grazie al portoghese ha potuto mettere in bacheca la Conference League. In molti hanno cercato in diversi modi di denigrare la competizione, ma una coppa organizzata dalla Uefa a un peso specifico che non sono le parole di qualcuno a poter cambiare. Qualunque squadra abbia allenato Mourinho è riuscita a vincere qualcosa, ad eccezione del Tottenham, che ha deciso di dividersi dal tecnico di Setubal poco tempo prima della finale di FA Cup.

Il suo carattere, poi, ha dettato scuola tra gli allenatori, che hanno deciso di abbracciare o meno il suo stile. La sua capacità nell’allontanare la pressione o distogliere l’attenzione da un argomento è quanto di più affascinante ci sia. Le sue frecciatine sono diventate famose in tutto il mondo, quanto il suo coraggio e la sua sicurezza personale. Proprio su queste orme ha intenzione di muoversi l’Inghilterra.

Mourinho detta scuola: “Southgate ha il suo stesso stile”

Nel Regno Unito, infatti, hanno notato come il commissario tecnico della Nazionale stia diventando sempre di più come il portoghese. Gareth Southgate, che ha deciso di non portare né Smalling, né Abraham, ha sfoggiato molta sicurezza di sé e della sua squadra in conferenza stampa in vista della partita con la Francia

In patria, quindi, hanno notato come questi atteggiamenti ricordino quelli di Mourinho, che del coraggio e della fiducia in sé stessi ha fatto un dogma e un modello da seguire. Lo Special One, quindi detta scuola anche tra gli altri allenatori di successo. Allenare una Nazionale come l’Inghilterra, infatti, è un compito molto difficile e per farlo Southgate ha deciso di prendere spunto da José. Del suo valore ne è ben cosciente la Roma, che se lo tiene ben stretto.