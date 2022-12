Roma, tegola per Mourinho: resta fuori fino a metà gennaio

L’allenatore della Roma deve attendere nuovi giorni in vista del ritorno in campo del giocatore che sarebbe dovuto stare fuori poche settimane

Meno di un mese al ritorno della Serie A e della Roma che gioca in casa contro il Bologna. I rossoblù sono i primi avversari dopo la lunga sosta cominciata a metà novembre per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Seppur tra mille polemiche, il torneo organizzato dalla Fifa è arrivato al secondo turno dei quarti di finale, con diverse eliminazioni pesanti fino ad ora. Il 18 dicembre, poi, ci sarà la finale e poche settimane dopo il rientro in campo dei giallorossi.

In questi giorni la Roma si sta riposando dopo la tournée in Giappone. Il viaggio nel Paese asiatico è servito per diversi motivi: in primis, Pellegrini e compagni hanno messo minuti nelle gambe durante questa pausa. Il secondo motivo è tutto di marketing, con il viaggio a Tokyo che è servito per aumentare il brand awarness, la conoscenza del brand, in una zona di mondo con molto potenziale. Il 15 dicembre, poi, è fissata la partenza per Albufeira per cominciare il ritiro che permetterà a Mourinho di completare la preparazione invernale. All’appello, però, mancano ancora dei giocatori, con i tempi di recupero di uno che si sono allungati ancora.

Roma, ecco quando torna Spinazzola

Si tratta di Leonardo Spinazzola, fermo ai box per una lesione di secondo grado al retto femorale della gamba sinistra. Purtroppo la lesione è molto fastidiosa e complicata da risanare rispetto ad altri infortuni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il terzino ex Juventus dovrebbe tornare intorno alla metà di gennaio, forse anche il 20. I tempi di recupero si allungano di molto, quindi, per il numero 37 che sarebbe dovuto tornare circa 20 giorni dopo il problema alla coscia accusato il 30 ottobre. Per averlo a disposizione, José dovrà attendere ancora un mese e poco più.