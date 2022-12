Calciomercato Roma, effetto domino Spalletti: incontro decisivo

Calciomercato Roma, nuovo intreccio in vista con Luciano Spalletti. L’ex tecnico giallorosso, protagonista col suo Napoli, scatena l’effetto domino a gennaio

Il Napoli di Luciano Spalletti finora si è preso la copertina della stagione nel campionato italiano. La Serie A è giunta alla quindicesima giornata prima della sosta per i Mondiali in Qatar. La squadra partenopea, letteralmente stravolta dal calciomercato estivo, guarda tutti dall’alto verso il basso in classifica. Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione in testa alla Serie A, con otto punti di vantaggio sul Milan secondo.

Ed il club campano è pronto alle prime manovre in vista della sessione di calciomercato invernale. Una pista in uscita, con l’intreccio in Serie A, può determinare un effetto domino immediato in casa giallorossa. Le prossime settimane saranno quelle decisive per Tiago Pinto, che segue anche i movimenti in casa partenopea. Manovre che possono scatenare una fumata bianca imminente, l’incontro decisivo c’è già stato in casa Napoli, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Roma, incontro Salernitana-Napoli per Demme: effetto domino Bove

Il Napoli ha incontrato la dirigenza della Salernitana durante l’amichevole contro il Crystal Palace. Il nome sul piatto, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe quello del centrocampista Diego Demme. L’incontro è andato in scena in Turchia, ad Antalya, città poco distante dal ritiro della Salernitana. Nello stadio turco erano presenti Davide Nicola, allenatore della squadra granata e l’ex giallorosso Morgan De Sanctis, direttore sportivo.

Secondo il quotidiano sportivo le due società stanno mettendo a punto l’affare legato al centrocampista tedesco. Sembra tutto avviato verso la firma, che cambierebbe i piani del calciomercato della Roma in uscita. La Salernitana infatti, a caccia di colpi a centrocampo, era stata collegata anche al giallorosso Edoardo Bove. Ora, col club campano che ha virato con decisione sul profilo del centrocampista del Napoli, la pista più calda per il giovane centrocampista della Roma rimane quella che lo porterebbe alla corte del Lecce di Marco Baroni. Tiago Pinto per la cessione del centrocampista ex Primavera ora sembra poter muoversi su un solo binario in Serie A.