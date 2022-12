Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e affare rimandato: “Resto qui”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale del giocatore che spegne le voci di un possibile addio a gennaio: “Io resto qui” ha detto

La Roma di Mourinho sta vagliando diverse opzioni per gennaio, soprattutto in difesa, e soprattutto per la corsia destra, dove Karsdorp ormai, dopo la rottura avvenuta nei minuti successivi alla fine della gara contro il Sassuolo, è fuori dal progetto dello Special One.

Se con il Torino ci potrebbe essere un doppio intreccio per diversi elementi che sono stati accostati a Tiago Pinto, per un altro, che gioca sempre in Serie A e precisamente nel Verona, nessun’asta potrebbe scattare. Sì, Doig, esterno scozzese e vera rivelazone della prima parte di stagione, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Verona, annunciando praticamente quello che sarà il suo futuro.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Doig

Nel mirino non solo dei giallorossi, ma anche di Napoli, Inter, Lazio e pure Bologna, Doig non ha nessuna intenzione di cambiare aria nella prossima sessione di mercato invernale. Lo stesso lo ha annunciato senza mezzi termini, parlando al quotidiano locale: “Io resto qui” ha annunciato, e allora nessun altro intreccio e nemmeno aste per gennaio. Semmai se ne potrebbe riparlare a giugno.

Doig è un profilo che potrebbe fare davvero al caso della Roma: giovane e di talento, è entrato nel mirino di Pinto già precedentemente al “fattaccio” Karsdorp. Quello che poi è successo con l’olandese ha sicuramente dato un’accelerata alle cose, con la Roma che è alla ricerca di un elemento da poter impiegare subito e senza quelli che potrebbero essere dei problemi di ambientamento. Per questo si valutano soprattutto dei profili che giocano in Serie A. Ma per Doig bisognerà ripassare.