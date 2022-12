Calciomercato Roma, faccia a faccia decisivo: non si torna più indietro

La Roma in questi giorni si sta preparando per raggiungere il Portogallo e completare la preparazione in vista del calciomercato invernale

La Roma sta cercando di prepararsi al meglio per raggiungere il Portogallo. Nel Paese lusitano, infatti, i giallorossi andranno a completare la preparazione atletica in vista del ritorno in campo previsto per il 4 gennaio. Quel giorno, infatti, c’è il Bologna a sfidare all’interno dello Stadio Olimpico Pellegrini e compagni. L’impianto del Foro Italico torna, così, a essere di nuovo cornice delle partite della Roma.

Prima di quel momento, però, c’è da aspettare ancora la fine del Mondiale in Qatar, con sole quattro nazionali rimaste in gara. Finito il torneo organizzato dalla Fifa, ci sarà spazio per le vacanze natalizie, ma anche per il viaggio ad Albufeira dei giallorossi. L’obiettivo è mettere minuti nelle gambe dopo la lunga pausa per la kermesse dell’organo calcistico mondiale. Dei romanisti partiti, in gara è rimasto solo Paulo Dybala, che deve affrontare la Croazia per raggiungere la finale.

La Joya quindi tornerà più tardi di tutti, mentre alcuni giocatori sono già a Roma, pronti per rivedersi a Trigoria e cominciare a prepararsi per il Portogallo. Tra i presenti nella Capitale c’è anche Rick Karsdorp, che deve risolvere il grande nodo legato al suo futuro. Da quando Mourinho lo ha criticato pubblicamente, senza mai nominarlo, l’olandese ha alzato un muro con la società che valuta la situazione.

Calciomercato Roma, Karsdorp incontra la dirigenza

Come riporta la Gazzetta dello Sport, poi, l’olandese che nei giorni scorsi è tornato a Roma solo per svolgere una visita medica e poi ripartire subito, incontrerà la dirigenza.

I Friedkin e Pinto considerano l’ex Feyenoord un valore non banale e quindi una sua cessione a titolo temporaneo non è presa in considerazione. La situazione migliore sarebbe una riconciliazione con Mourinho, anche se non è molto facile da ottenere. Stessa cosa vale per la presenza di Karsdorp in Portogallo. Non è detto che il giocatore voglia partire con la squadra e per questo motivo scatterebbe una nuova multa, con la cessione che si farebbe inevitabile.