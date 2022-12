Calciomercato Roma, incontro decisivo: è già a Trigoria

Calciomercato Roma, giornata importantissima in casa giallorossa per l’evoluzione di una questione da tempo discussa.

Come ormai noto a tutti, Tiago Pinto e colleghi sono in questa fase attesi dalla ricerca delle giuste soluzioni da attualizzare da gennaio in poi, quando il calciomercato invernale sarà ufficialmente aperto e la Serie A potrà entrare nel vivo dopo la pausa di circa un mese per il Mondiale in Qatar.

I capitolini riprenderanno il proprio cammino con una consapevolezza diversa rispetto a quelle che aveva contraddistinto loro fino alle ultime settimane di ottobre quando, a netto delle difficoltà di gioco, Pellegrini e colleghi erano comunque riusciti a distinguersi per un cammino degno e in grado di portare la squadra in una posizione degna di classifica. Quest’ultima resta ancora molto corta in determinate regioni ed è certamente prestissimo per fare previsioni finali o gettare la spugna.

Calciomercato Roma, incontro decisivo a Trigoria: le ultime su Karsdorp

Al contempo, però, va sottolineato come nelle ultime settimane del 2022 calcistico, tanti eventi hanno contribuito a lenire la serenità di un ambiente reduce da reiterate delusioni. Una delle più importanti è certamente stata quella vissuta nel derby dello scorso 6 novembre.

In quell’occasione, come ricorderete, gli uomini di Mourinho non erano riusciti a imporsi in una gara non poco sentita e contro una compagine ricca di defezioni, brava a imporsi sfruttando l’errore di un fedelissimo di José quale Roger Ibanez. La stracittadina fu in quel caso catalisi di una settimana in cui la Roma avrebbe raccolto solo due punti in tre partite, assistendo poi alla nascita del delicato caso Karsdorp.

Di quest’ultimo vi abbiamo dato aggiornamenti nel corso di queste settimane, riportando non solo dell’atteggiamento del calciatore e della posizione della società ma anche delle diverse avances che avrebbero contraddistinto alcuni club dettisi interessati alla situazione. Alla luce della sua importanza tecnica ma al contempo della delicata situazione venutasi a creare, questi giorni risulteranno decisivi.

Già nelle prossime ore potrebbero esserci importanti aggiornamenti, in base a quanto accadrà tra le mura di Trigoria. Dopo circa un mese di assenza, l’olandese di è in questi minuti presentato al centro sportivo, laddove incontrerà non solo i compagni ma anche Mourinho e la dirigenza.