Calciomercato Roma, sorpasso Juventus: Allegri spaventa Mourinho

L’allenatore della Juventus ha messo nel mirino il giocatore della Roma in vista del prossimo calciomercato di gennaio che comincia a breve

Tra qualche settimana comincia gennaio e con esso il calciomercato, con la Roma che deve rinforzare diversi reparti della propria rosa. Alcune lacune della squadra, infatti, sono state lampanti in questi primi mesi di Serie A, in cui i giallorossi non hanno brillato. In avanti, poi, i giocatori da cui tutti si aspettavano qualcosa non hanno inciso come dovevano. Ad eccezione di Paulo Dybala, Tammy Abraham è arrivato a soli tre gol in campionato.

Gli altri compagni di reparto, ovvero Belotti, Zaniolo e Shomurodov hanno raggiunto solo una rete in campionato. Per migliorare il reparto avanzato, Mourinho ha deciso di ingaggiare Ola Solbakken dal Bodo/Glimt. Il norvegese ha stregato lo Special One nel corso della Conference League e ora il tecnico è riuscito a ingaggiarlo. Per abbracciarlo, però, dovrà attendere il 1° gennaio, quando comincerà il contratto in giallorosso.

Anche la difesa va rimpinguata. I centrali presenti in rosa sono solo quattro e Mourinho ne schiera titolari ben tre. Una coperta molto corta che, in caso di squalifica o infortunio, rischia di restringersi ancora. Quindi operare per allungare questo reparto è d’obbligo per Tiago Pinto. Il general manager, però, deve stare attento anche alle squadre interessate ai propri gioiellini.

Calciomercato Roma, la Juve vuole Smalling

Nella rosa della Roma ce ne sono tanti, ma uno che ha attirato gli sguardi di diverse squadre è Chris Smalling. Il centrale inglese, grazie alla sua solidità difensiva, ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli e anche di meritare la Nazionale. Solo Southgate ha deciso di non portarlo con sé, lasciandolo nella Capitale.

Il suo contratto scade a giungo e questo ha attirato ancora più squadre. A queste, come riporta Tuttosport, se ne è aggiunta un’altra. si tratta della Juventus, che ha intenzione di prendere il giocatore a parametro zero per non andare ad intaccare il bilancio dopo le recenti questioni. In caso di addio dell’ex Manchester United alla Roma, i bianconeri tenterebbero l’assalto superando anche l’Inter che era in pole position.