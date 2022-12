Calciomercato Roma, doppia tentazione in Premier: decisione imminente

Calciomercato Roma, doppia tentazione in Premier League in vista del mese di gennaio. La decisione del calciotre arriverà nei prossimi giorni

La Roma poche ore fa si è radunata nuovamente a Trigoria. La squadra giallorosso si ritrova agli ordini di José Mourinho prima della partenza per l’Algarve. Nel sud del portogallo la squadra guidata dallo Special One svolgerà tre amichevoli in sette giorni, per testare la tenuta fisica e perfezionare i meccanismi tattici per la ripartenza stagionale ad inizio gennaio. A tal proposito le attenzioni si spostano sulle manovre di Tiago Pinto, ennesimo colpo di scena in vista in Premier League.

Il campionato inglese è sempre stato spunto per il calciomercato giallorosso dall’arrivo di José Mourinho in avanti. Lo stesso tecnico portoghese giorni fa ammise quanto sia difficile strappare talenti dalla Premier League per la squadra giallorossa. L’ultimo arrivato in casa Roma dal campionato inglese è Nemanja Matic, prelevato a costo zero dal Manchester United. C’è un’altra pista accostata diverso tempo fa alla lista dei desideri della coppia lusitana Mourinho-Pinto. Ma in Premier League può cambiare tutto nelle prossime settimane, ecco la doppia tentazione per la permanenza in Inghilterra.

Calciomercato Roma, Chelsea in agguato su Zaha: il Crystal Palace vuole il rinnovo

Riflettori accesi su Wilfried Zaha, attaccante ivoriano di 30 anni in scadenza di contratto con il Crystal Palace. Il calciatore la scorsa estate sembrava vicino all’approdo alla corte di José Mourinho, ed il suo nome era tornato d’attualità in vista della finestra di calciomercato invernale. Ma c’è un doppio assalto pronto per la permanenza in Premier League dell’attaccante, alla nona stagione consecuitva con la maglia dei Glaziers.

Secondo quanto riportato dal sito Caughtoffside.com, lo stesso Crystal Palace non ha perso le speranze di rinnovare il contratto a Zaha. L’ivoriano è uno dei simboli del club e la società proverà fino all’ultimo a raggiungere un accordo per il prolungamento contrattuale. Qualora lo scenario non dovesse vedere l’ivoriano convinto del rinnovo ci sarebbe già l’assalto pronto in Premier League. Secondo il media britannico il Chelsea è ora la pista più calda su Wilfried Zaha a parametro zero.