Dybala, sacrificio per Mourinho: rischio “finale”

Dybala è pronto a rinunciare per tornare il prima possibile da Moruinho, ma tutto dipende dal Mondiale in Qatar

Tutti a Trigoria e poi a Fiumicino. In questi giorni la Roma si sta preparando per completare il ritiro in vista del ritorno in campo del 4 gennaio. Da metà novembre, infatti, la Serie A è ferma per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar, a cui hanno preso parte quattro giallorossi. Vina, Zalewski, Rui Patricio e Dybala sono quelli che hanno giocato nel torneo della Fifa, con l’argentino ancora in corsa per la finale.

Per tutti gli altri che non hanno giocato nel Mondiale più discusso, la Roma ha organizzato una tournée in Giappone e un ritiro in Portogallo. Il viaggio in Asia è servito a mantenere alti i ritmi nelle gambe, con i giallorossi che non hanno contro i nipponici, nonostante fossero amichevoli di allenamento. Questo, poi, è servito per aumentare la conoscenza del brand anche in una porzione di mondo che offre molte opportunità.

L’appuntamento in Portogallo, invece, è un vero e proprio ritiro con tre amichevoli organizzate per permettere a Pellegrini e compagni di mantenere alto il feeling con il pallone. I romanisti si stanno preparando a partire e anche Rick Karsdorp è nella Capitale per incontrare la società.

Dybala, il ritorno dipende dalla finale: pronto a tagliare le vacanze

Rui Patricio ha qualche giorno di vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco. I Nordafricani hanno sconfitto i lusitani grazie a un gol nel primo tempo di El-Nesyri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il portiere ha deciso di tagliarsi le vacanze per raggiungere prima Mourinho e mettersi a disposizione della squadra.

Dello stesso avviso è anche Paulo Dybala che, però deve vedere quale sarà il futuro della Seleccion in Qatar. Nel prossimo appuntamento, l’Argentina affronterà la Croazia e se dovesse arrivare in finale il ritorno slitterebbe ancora. Stessa cosa in caso di vittoria della Coppa, a cui seguirebbero i festeggiamenti in patria che metterebbero in dubbio la sua presenza per la gara con il Bologna. In caso di eliminazione, Dybala vorrebbe tornare il prima possibile a Roma, dove è protagonista e non un vice come per Scaloni, e per questo potrebbe ridurre i giorni di riposo.