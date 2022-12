Calciomercato Roma, fumata nera ❌ sul rinnovo: addio già fissato 📆

Calciomercato Roma, l’incontro per il rinnovo contrattuale termina con la fumata nera. L’addio a parametro zero è stato già fissato

Nella giornata di ieri la Roma si è radunata a Trigoria, anche Rick Karsdorp tra i presenti, giovedì la partenza per il sud del Portogallo. José Mourinho attende novità sul fronte del calciomercato invernale. Il nome del terzino olandese resta tra i più caldi sul fronte delle uscite in casa giallorossa. E tra i tanti profili accostati alle manovre di Tiago Pinto per rinforzare la corsia di destra c’è un calciatore ai margini del Barcellona.

Le strade tra la Roma e Rick Karsdorp sembrano destinate a separarsi nelle prossime settimane. Giovedì la squadra giallorossa volerà nuovamente in Portogallo, per un mini ritiro invernale che la vedrà scendere in campo per tre amichevoli. José Mourinho, che deve fare i conti con il possibile forfait di Andrea Belotti, guarda con fiducia alle manovre di Tiago Pinto. In caso d’addio al laterale portoghese la corsia di destra giallorossa dovrà esser rinforzata a gennaio, c’è una novità su una pista accostata alla squadra giallorossa nelle scorse settimane.

Calciomercato Roma, niente rinnovo per Bellerin: verso l’addio a zero dal Barcellona

Fari puntati su Hector Bellerin, ex Arsenal oggi ai margini del progetto nel Barcellona di Xavi. Il terzino spagnolo, classe ’95, ha trovato pochissimo spazio in stagione ed il suo contratto è in scadenza nel giugno del prossimo anno. Il suo nome è stato accostato alla corsia di destra di José Mourino al pari del connazionale Alvaro Odriozola, anche lui ultima scelta nel Real Madrid di Ancelotti sulla corsia di destra.

Una novità importante sul fronte Hector Bellerin, che è stato accostato anche ad un ritorno al Betis di Manuel Pellegrini. Secondo quanto riportato dal media spagnolo Relevo su Twitter il club catalano ha incontrato il terzino spagnolo. Nessuna fumata bianca per la firma sul rinnovo contrattuale, anche se l’incontro è stato cordiale e con un clima disteso. Secondo i giornalisti iberici dunque non ci sarà alcun prolungamento di contratto in vista. L’addio è stato fissato, a parametro zero, la prossima estate. Salvo clamorose offerte a gennaio dunque la stagione di Bellerin può continuare al Barcellona.