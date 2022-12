La Juventus prepara la tripletta: Roma saccheggiata

La Juventus prepara la tripletta assaltando la Roma: sono tre i colpi che i bianconeri hanno in mentre tra gennaio e la prossima estate

L’asse Torino-Roma è bello caldo a quanto pare, con la Juventus che potrebbe saccheggiare Pinto tra gennaio e la prossima estate. Secondo TuttoSport infatti i bianconeri guardano con interessi a tre elementi giallorossi che per motivi diversi potrebbero salutare Trigoria. Ma andiamo con ordine.

Il primo nome è quello di Karsdorp: l’olandese che è tornato a Roma ieri rimane in uscita e la sua partenza per il Portogallo è tutt’altro che scontata. Un nuovo confronto tra le parti ci sarà in queste ore, ma il gm portoghese ha deciso, comunque, di non cedere alle richieste dell’entourage: addio solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto fissato ad almeno 10 milioni di euro. In questo modo ovviamente sarà difficile piazzare l’esterno. Ma la Juventus in ogni caso monitora.

Calciomercato Roma, anche Smalling e Zaniolo nel mirino

Poi c’è la questione Smalling: l’inglese è in scadenza di contratto e ha dalla sua parte la possibilità di decidere o meno se rinnovare. L’opzione automatica scatterà nel momento in cui il difensore toccherà la metà delle presenze stagioni e questo secondo i calcoli potrebbe succedere verso la fine di febbraio. Su di lui c’è anche l’Inter di Marotta, che sogna quello che potrebbe essere un colpo alla Mkhitaryan.

Infine, ma non per ordine d’importanza, rimane in piedi la questione Zaniolo: Nicolò avrebbe trovato anche un accordo con la Roma, ma se a febbraio non avrà quel rinnovo tanto atteso con adeguamento economico, allora comincerà a guardarsi intorno. Il numero 22 giallorosso è un vecchio pallino della Juventus che potrebbe così tornare alla carica. Pinto è avvisato.