Calciomercato Roma, assalto bianconero: offerta dopo il Mondiale

Il club ha intenzione di fare affari con la Roma in questo calciomercato invernale che comincia tra poche settimane con il nuovo anno

Tra poche settimane comincia il calciomercato invernale, con la Roma che dovrà migliorare alcuni reparti della rosa. L’attacco è stato già rinforzato con l’arrivo di Ola Solbakken, esterno norvegese che ha stregato Mourinho durante la Conference League. Il ventiquattrenne ha fatto colpo sullo Special One durante la competizione europea, poi portata a casa dai giallorossi.

Tiago Pinto si è mosso in anticipo assicurandosi le prestazioni dell’attaccante esterno che si libera a parametro zero il 31 dicembre. Per vederlo allenarsi con la Roma bisognerà aspettare quella data, visto che il Bodo/Glimt non ha intenzione di concedere il nulla osta dopo gli screzi che ci sono stati tra Nuno Santos e Kjetil Knutsen. Oltre l’attacco, però, il general manager deve intervenire anche a centrocampo, in difesa e soprattutto sulla fascia destra.

In quel ruolo c’è Rick Karsdorp che ormai è praticamente un separato in casa, se non fosse che qui è tornato poco. Anche quando è stato richiamato per una visita medica, l’olandese è rimasto per soli due giorni per poi ripartire subito e raggiungere i Paesi Bassi. Il suo futuro è lontano dalla Capitale e Pinto sta cercando di trovargli una sistemazione.

Calciomercato Roma, il Fulham vuole Karsdorp

Tiago Pinto sarebbe disposto a cedere il numero 2 della Roma solo a titolo definitivo. Nessun prestito, quindi che ritarderebbe solo il problema. Sulle tracce di Rick ci sono diverse squadre interessate, ma come riporta Gianluca di Marzio ultimamente si è fatto avanti il Fulham.

Il club, infatti, ha intenzione di prendere l’ex Feyenoord e sta valutando di fare un’offerta al termine del Mondiale. Dopo il 18 dicembre, quindi, potrebbe arrivare la proposta dal club di Londra, che deve battere la concorrenza di diverse squadre. In Italia sulle sue tracce c’è il Torino, mentre in Francia il Marsiglia.