Calciomercato Roma, sospiro di sollievo 😃 Pinto: dietrofront lampo ⚡️

Calciomercato Roma, sospiro di sollievo per i giallorossi: la mancata unità di intenti potrebbe rappresentare un assist per Pinto.

Step by step. Tiago Pinto si muoverà con intelligenza sul mercato, con la consapevolezza di voler puntellare l’organico di José Mourinho con acquisti a costi relativamente contenuti.

Un ruolo importante, sotto questo punto di vista, sarà ricoperto dalla possibile partenza di Karsdorp, per il quale al momento non ci sono aggiornamenti degni di nota. L’eventuale innesto sulla corsia destra rappresenta al momento il primo tassello di un mosaico ancora tutto da completare, e che in occasione della sessione estiva di calciomercato potrebbe assistere a nuovi colpi di scena.

Nei dossier della Roma, infatti, sono finiti anche diversi estremi difensori. La situazione concernente il futuro di Svilar e Rui Patricio non è stata ancora delineata con certezza, al punto che i giallorossi stanno cominciando a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni intriganti.

Calciomercato Roma, il Bayern non affonda per Livakovic

Come vi abbiamo riferito, oltre a Vicario e Carnesecchi un nome importante con i cui agenti la Roma ha già avuto contatti diretti è quello di Dominik Livakovic, ventiseienne estremo difensore in forza alla Dinamo Zagabria.

Protagonista con la maglia della sua Nazionale ai Mondiali in Qatar, l’estremo difensore croato ha una valutazione che si attesta sui 5-6 milioni di euro. Nelle scorse ore era stata ventilata la possibilità di un’irruzione a stretto giro di posta del Bayern Monaco. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport DE, nel board dei bavaresi non ci sarebbe unità di intenti in merito alla fattibilità dell’operazione. Ci sono dei dubbi, infatti, sul fatto che Livakovic possa essere considerato l’ideale sostituto di Neuer, al punto che sarebbero stati compiuti solo sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.