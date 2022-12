Calciomercato Roma, summit decisivo: Pinto sfida Juve e Premier

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è pronto a sfidare la Juventus e le grandi di Premier League. Fissato il summit decisivo per l’addio

C’è l’incontro decisivo che può cambiare completamente le sorti del calciomercato in casa Roma e non solo. La squadra giallorossa domani partirà per l’Algarve, per un mini ritiro invernale in vista della ripresa della stagione. Stagione che ripartirà in casa giallorossa il 4 gennaio, la Roma ospiterà il Bologna allo stadio Olimpico. Parallelamente sarà già aperta la finestra di calciomercato di riparazione per Tiago Pinto.

Ed il general manager giallorosso continua ad essere in lizza per pescare nuove occasioni in vista delle prossime settimane. In casa Roma c’è fermento in vista della finestra di calciomercato invernale, tante cose potrebbero cambiare nella rosa a disposizione di José Mourinho. Il primo colpo in entrata è stato già piazzato, con l’arrivo a parametro zero di Ola Solbakken dal Bodo-Glimt. Il tecnico portoghese vuole cercare più concretezza sotto porta avversaria, e tante occasioni in vista del mese di gennaio sono state accostate alla squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, vertice decisivo Depay-Barcellona: Pinto ancora in corsa

Una suggestione offensiva accostata alla lista dei desideri di José Mourinho porta a guardare in casa Barcellona. Nel club catalano è ancora incerto il futuro di Memphis Depay. L’attaccante olandese, fresco di eliminazione in Qatar, avrà un summit decisivo col tecnico Xavi per stabilire il suo futuro professionale. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno e la finestra di gennaio è l’ultima occasione per monetizzare da parte dei Blaugrana.

Importanti novità sul futuro dell’attaccante orange, in scadenza col Barcellona a giugno 2023. Secondo quanto riportato in Spagna dal sito Sport.es è stato programmato un vertice decisivo per decidere il futuro dell’attaccante. Entro la prossima settimana ci sarà il verdetto, il media iberico sottolinea come Xavi possa decidere di continuare a puntare sull’attaccante olandese nei prossimi mesi. Sul piatto di Depay sarebbero giunte già diverse offerte, non solo la Roma sulle sue tracce. Anche la Juventus e la doppietta in Premier: Manchester United e Liverpool sarebbero sulle tracce dell’olandese nelle prossime settimane.