Calciomercato Roma, pronto 😲 ritorno: assist a sorpresa 🔥 Pinto

Calciomercato Roma, l’intreccio che favorisce i giallorossi ed apre nuovi spiragli per il suo trasferimento nella Capitale.

Nella lista delle priorità di Tiago Pinto per la prossima sessione di calciomercato figura inevitabilmente quel laterale di piede destro che nelle idee del GM della Roma dovrebbe sostituire Rick Karsdorp.

Lo scenario legato alla possibile partenza del terzino destro olandese, però, è ancora tutta da approfondire, e non sono esclusi colpi di scena. I capitolini, intanto, potrebbero puntellare anche altre zone del campo. Non possono passare inosservati i sondaggi esplorativi per diversi difensori centrali: per N’Dicka, ad esempio, per il quale la Roma è pronta ad ingaggiare un vero e proprio duello con le altre big di Serie A. Proiettando lo sguardo verso quelle che potrebbero essere le future mosse dei giallorossi, però, occhio al possibile effetto domino tra i pali.

Calciomercato Roma, intreccio con il Bayern: Livakovic pomo della discordia

Come vi abbiamo riferito, oltre ai vari Carnesecchi e Vicario, un profilo passato in rassegna dalla Roma è quello di Dominik Livakovic, che si è messo in luce agli ultimi Europei sfoderando prestazioni importanti, che ne hanno fatto lievitare in maniera importante la quotazione.

Non è un caso che nei giorni scorsi, all’indomani dell’infortunio accorso a Neuer, Livakovic sia stato accostato anche al Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, per tamponare l’assenza venutasi fortuitamente a determinare, hanno bisogno di un innesto immediato in questa finestra di mercato.

Come riferito da Sky Deutschland, però, il primo profilo nella lista dei desideri del Bayern non sarebbe quello di Livakovic. Stando a quanto trapela dalla Germania, infatti, i bavaresi avrebbero messo nel mirino Alexander Nubel. In prestito al Monaco, ma di proprietà del Bayern, l’estremo difensore potrebbe ritornare subito in Bundesliga. Il club tedesco, però, dovrà imbastire una trattativa per riportare Nubel all’ombra dell’Allianz Arena, non essendo presenti clausole che ne favoriscano il ritorno. Scenario che potrebbe sorridere alla Roma, che a quel punto avrebbe nuove speranze per mettere le mani su Livakovic.