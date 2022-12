Calciomercato Roma, scaricato dal club: 10 milioni per la “formula” Pinto

Il general manager della Roma potrebbe tentare l’assalto per gennaio, con la sua solita formula che potrebbe essere riproposta

Il calciomercato invernale si avvicina sempre di più, con la Roma che ha come piano quello di migliorare diverse zone di campo. L’attacco è stato già rinforzato da Tiago Pinto che ha ingaggiato a parametro zero Ola Solbakken. L’attaccante norvegese è stato preso a parametro zero dal Bodo/Glimt che non aveva alcuna intenzione di concedere il nulla osta e farlo allenare con i giallorossi.

Per questo motivo la società ha mandato all’attaccante esterno un programma da seguire in modo da arrivare il più preparato possibile all’incontro con i giallorossi. Questi domani partiranno per raggiungere il Portogallo, dove si svolgerà il ritiro della Roma per mettere minuti nelle gambe. Il 4 gennaio c’è il Bologna come primo avversario di Serie A e arrivare preparati nel migliore dei modi.

Già quel giorno, Tiago Pinto potrebbe dare vita a qualche trattativa per rinforzare la rosa di José Mourinho, con diversi nodi da sciogliere. Il più importante è senza dubbio quello legato alla fascia destra, dove Rick Karsdorp è ormai in procinto di lasciare la Capitale. L’olandese, infatti, non fa più parte dei piani dello Special One dopo le critiche in diretta e dopo le multe di queste settimane. Per sostituirlo Pinto ha individuato diversi profili, ma per prenderli bisogna rispettare alcuni paletti.

Calciomercato Roma, Perez vuole cedere Odriozola: prestito con riscatto a 10 milioni

Uno dei giocatori che piacciono di più è Alvaro Odriozola, ex terzino destro della Fiorentina che ora è tornato al Real Madrid. Con i blancos, però, lo spagnolo non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e come riporta Calciomercatonews.com Florentino Perez vorrebbe cederlo.

Ancelotti potrebbe lasciarlo partire con molta tranquillità e questa situazione è un grande assist per Tiago Pinto. Il general manager della Roma, infatti, sta organizzando un assalto per l’ex viola che potrebbe approdare a gennaio in prestito. Il suo arrivo, però, potrebbe essere possibile solo con un riscatto fissato tra i 9 o i 10 milioni.