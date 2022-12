Il Chelsea inguaia la Roma: Pinto lo perde gratis

Calciomercato Roma, l’asta è davvero internazionale. Il Chelsea inguaia la Roma e Pinto lo perde gratis

Il colpo a parametro zero, per la prossima stagione, è ancora possibile: ma ogni giorno che passa c’è una nuovo concorrente per la Roma e per Tiago Pinto, alla ricerca di elementi importanti, possibilmente in scadenza, che possono alzare il livello tecnico della rosa.

Uno di questi è nel mirino del gm portoghese da un poco di tempo. E nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di come lo stesso abbia deciso ormai di lasciare il Crystal Palace, che nonostante stia facendo di tutto per rinnovargli il contratto, ormai si è quasi convinto di perderlo a parametro zero alla fine dell’anno. Sì, Zaha, esterno offensivo che gioca agli ordini di Vieira, non ha nessuna intenzione di proseguire il rapporto con il club di Premier League. Ed essendo in scadenza interessa a molti.

Calciomercato Roma, anche il Borussia su Zaha

La Roma vaglia la situazione da tempo. E se ieri s’è parlato anche di un possibile interesse del Tottenham di Antonio Conte, oggi dalla Germania e precisamente la Bild, parla del Borussia Dortmund. I gialloneri infatti dovrebbero perdere Moukoko alla fine dell’anno destinato al Chelsea, e per sostituire quello che è stato il più giovane esordiente in Bundesliga, starebbero pensando a Zaha in maniera importante. Non è una novità che i tedeschi siano sul giocatore, ma questo potrebbe dare un’accelerata all’operazione.

Ivoriano, 30anni, trenta presenze con la Nazionale del suo Paese con cinque gol all’attivo, Zaha ha deciso di cambiare aria e non disdegnerebbe una soluzione all’estero. In questa stagione in Premier League ha messo a referto 13 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Un bottino niente male per un giocatore che ha detto chiaramente di voler giocare la Champions League. Beh, se la Roma riuscisse a centrare la qualificazione, la via potrebbe essere in discesa o quasi. Vedremo.