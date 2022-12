Roma, annuncio ufficiale Mourinho: “Partono per il Portogallo”

L’allenatore della Roma ha parlato in vista della partenza per il paese iberico in cui verrà completata la preparazione in vista di gennaio

Domani la Roma parte per il Portogallo per raggiungere Albufeira e cominciare il ritiro in vista del ritorno in campo di gennaio. I giallorossi, infatti, si imbarcheranno per il Paese lusitano in modo da completare la preparazione cominciata con la tournée in Giappone. In questi giorni, infatti, i campionati si sono fermati per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar che è arrivato alle semifinali con i primi verdetti.

In corsa è rimasto ancora Paulo Dyabala che non potrà unirsi ai compagni visto che è impegnato nel torneo organizzato dalla Fifa. Gli altri romanisti presenti nella competizione – Vina, Zalewksi e Rui Patricio – sono stati eliminati quasi subito. Il portiere portoghese, invece, ha salutato tutti dopo i quarti di finale, in cui la sua Nazionale si è arresa al Marocco.

Tutti gli altri componenti della Roma, invece, hanno lavorato per farsi trovare pronti per la convocazione con i rossoblù. Alcuni hanno lavorato per cercare di recuperare il prima possibile gli infortuni, come ad esempio Georginio Wijnaldum. che sta lavorando dal 20 agosto per tornare a disposizione di Mourinho.

Roma, Mourinho è sicuro: “Partiranno tutti per il Portogallo”

Proprio riguardo la partenza in Portogallo, lo Special One ha parlato ai microfoni della società. Ai canali giallorossi, il tecnico portoghese ha confessato di aver trovato una squadra pronta e motivata. Una situazione che ha reso molto felice José che ha affermato come il suo obiettivo sia quello di giocare contro squadre di livello superiore.

Infine, Mourinho ha ribadito l’intenzione di voler partire con tutti i giocatori, anche quelli che non sono in condizione. Una scelta importante, quella dello Special One che vuole sfruttare l’occasione per lavorare forte con tutto il gruppo a disposizione.