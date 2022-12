Non solo Mourinho, bufera portoghese: cosa sta succedendo

Non solo Mourinho, sulla Roma si potrebbe abbattere la bufera portoghese: ecco quello che sta succedendo a poche ora dall’arrivo della squadra

Non solo per Mourinho, ma sulla Roma si potrebbe abbattere quella che è proprio una bufera portoghese. Di quello che la federazione avrebbe in mente, per andare a sostituire Fernando Santos, vi abbiamo già parlato. Ma c’è un’altra cosa che al momento preoccupa i giallorossi.

Sul Portogallo infatti proprio in queste ore c’è un forte maltempo che ha messo in allarme tutti e che ha già fatto danni. I quotidiani portoghesi infatti questa mattina aprono appunto con quello che sta succedendo vicino all’Oceano, con una situazione che è in costante monitoraggio dalla protezione civile del Paese.

Non solo Mourinho, il maltempo preoccupa la Roma

Nella Penisola Iberica in questo momento l’allerta è massima e la situazione come detto è sotto stretta osservazione. Ieri il maltempo ha fatto dei danni importanti e c’è preoccupazione per l’evolversi della situazione. Il Portogallo è sferzato da raffiche di vento importanti e da quella che è una vera e propria bufera che ha anche fatto abbassare d di molto le temperature.

Un po’ come sta succedendo in queste ore nella Capitale, interessata da una giornata di maltempo importante che per il momento non ha fatto grossi danni ma che è destinata a durare per tutta la giornata di oggi con degli strascichi anche per domani.