Calciomercato Roma, offerta snobbata: futuro già scelto

Uno degli obiettivi di calciomercato della Roma ha deciso quale futuro lo aspetta, con il club che ha intenzione di cederlo a breve

Tiago Pinto ha cominciato da tempo a muoversi per migliorare la rosa della Roma nel calciomercato invernale. Gennaio si avvicina sempre di più, con la finestra per le trattative ufficiali che procede di pari passi. Con l’inizio del nuovo anno, infatti, viene sempre data la possibilità alle squadre di colmare le lacune individuate nella rosa durante la prima parte di campionato.

A rendere più difficili le valutazioni è stato il Mondiale in Qatar, che ha fatto fermare tutte le competizioni di primo livello per circa due mesi. Dal 13 novembre, infatti la Serie A, come altri campionati, si sono fermati per permettere la partenza dei giocatori con le rispettive selezioni. Questo ha permesso agli uomini di calciomercato di riordinare le idee, ma tanti calciatori non sono stati visionati a causa dell’assenza dal torneo della Fifa.

Questo, però, non ha fermato il general manager della Roma che ha comunque ufficializzato l’arrivo di Ola Solbakken. L’esterno norvegese migliorerà l’attacco giallorosso, con Pinto che sta studiando nuovi piani per migliorare la pericolosità del club allenato da Mourinho.

Calciomercato Roma, anche il Galatasaray vuole Depay: sogno Premier League

Nel mirino dei due portoghesi è finito Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Barcellona. L’ex Lione e Manchester United piace molto allo Special One, che lo vorrebbe nel reparto offensivo.

Sulle sue tracce, però, non ci sono solo i giallorossi. Anche altri club, soprattutto dalla Premier League, vorrebbero prendere il ventottenne che ha diversi ammiratori. Secondo quanto riporta Sport, poi, un nuovo club si è aggiunto alla corsa. Si tratta del Galatasaray, unica squadra disposta a pagare per il cartellino di Memphis che, invece, spera di poter tornare in Inghilterra.