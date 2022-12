Ribaltone immediato e ufficiale, un traghettatore per Mourinho

Il Portogallo ha deciso di cambiare la guida della propria Nazione con Mourinho che è il primo nome in cima alla lista dei lusitani

Il Mondiale in Qatar è quasi arrivato all’ultimo atto, con Argentina e Francia che si affrontano domenica alle 16.00. La finale del torneo sarà seguita da tutti gli appassionati di calcio che non vedono l’ora di assistere a un grande spettacolo. La fine del torneo della Fifa, però, segna anche l’avvicinarsi sempre di più dei campionati nazionali, che si sono fermati il 13 novembre.

Arrivati a questo punto, quindi, sono solo due le nazionali rimaste in gioco con molte eliminate a sorpresa e altre che hanno dato spettacolo. Il Marocco è stata l’outsider che ha di sicuro entusiasmato più tifosi in tutto il mondo. La nazionale del Nord Africa, infatti, è riuscita a eliminare grandi squadre come ad esempio la Spagna e il Portogallo, approdato alla semifinale contro la Francia.

Proprio le due iberiche sono rimaste scottate dall’uscita dal torneo contro il Marocco. La Spagna, infatti, ha deciso di esonerare Luis Enrique e prendere al suo posto Luis De La Fuente, allenatore dell’Under 21 che ora si occuperà della prima squadra. Sulla stessa scia potrebbe muoversi anche il Portogallo, che in giornata dovrebbe annunciare l’esonero di Fernando Santos dal lavoro di commissario tecnico.

Portogallo, Rui Jorge ct fino a fine stagione e poi assalto a Mourinho

L’allenatore di 68 anni, che ha vinto l’Europeo nel 2016 e la Nations Cup nel 2019, lascia così il posto alla guida della Seleçao. La Federazione calcistica portoghese sta decidendo come sostituirlo al meglio e per farlo ha diversi nomi in mente.

Come riporta A Bola, però, il nome più forte per prendere la guida della Nazionale è Mourinho, che potrebbe svolgere un doppio incarico con i lusitani e con la Roma. Per permettere allo Special One di pensarci su, l’FPF sta meditando di prendere un traghettatore, qualcuno che possa guidare la squadra fino all’arrivo del prossimo ct. Rui Jorge, allenatore dell’Under 21, potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico del Portogallo, ma fino a fine stagione, quando verrà sferrato l’assalto a Mourinho.