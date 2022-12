Trionfo Friedkin, altra mazzata per Agnelli: UFFICIALE il comunicato Uefa

Trionfo per la proprietà Friedkin e nuova batosta per Andrea Agnelli. C’è il comunicato ufficiale della Uefa, ecco cosa è accaduto

Ancora cattive notizie per Andrea Agnelli, fresco di dimissioni dalla presidenza della Juventus. L’ormai ex patron bianconero riceve una nuova mazzata dopo il comunicato ufficiale a firma Uefa. Al contrario la mossa dell’organo che governa il calcio in Europa sorride alla famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, ecco la ricostruzione dei fatti.

Piove sul bagnato per Andrea Agnelli, l’ormai ex presidente della Juventus riceve una cattiva notizia dai piani alti del calcio europeo. L’Uefa ha emesso un comunicato che suona come sentenza finale e che sorride alle scelte portate avanti finora dalla famiglia Friedkin. La famiglia statunitense, alla guida della Roma dall’estate del 2020, si è sempre contrapposta all’ex patron bianconero su una questioen che ha scosso le fondamenta del calcio europeo, quella circa la nascita della Superlega.

Uefa vs Superlega, mazzata ufficiale per Agnelli: sorridono i Friedkin

Importante aggiornamento, forse definitivo, sul braccio di ferro tra la UEFA ed i club che volevano la nascita della Superlega. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso la prima sentenza che sa di batosta per il progetto che avrebbe stravolto il calcio in Europa. Secondo l’Avvocatura generale della UE la gestione della UEFA non è da considerarsi come monopolio.

La Roma è stata sempre contraria alla nascita della Superlega e la prima sentenza è un trionfo per la linea portata avanti dalla famiglia Friedkin in Europa. Ecco il comunicato ufficiale dell’Uefa, che suona come una batosta definitiva per i club promotori della Superlega. Si legge nel comunicato: “La UEFA accoglie con grande favore il parere inequivocabile di oggi che raccomanda una sentenza della CGUE a sostegno della nostra missione centrale di governare il calcio europeo, proteggere la piramide e sviluppare il gioco in tutta Europa.” La sentenza finale è prevista per aprile 2023.