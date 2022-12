Calciomercato Roma, passi concreti e offerta formulata

La Roma ancora non ha concluso l’affare di calciomercato, con gennaio e l’inizio ufficiale delle trattative che si avvicina sempre di più

Il 2022 è ormai agli sgoccioli, mancano due settimane alla fine di uno degli anni più strani per la storia del calcio. A modificare la routine di tutti i tifosi e appassionati c’è stato il Mondiale in Qatar, organizzato in inverno per evitare le temperature proibitive che ci sono in estate nel Paese della Penisola Araba. La Fifa ha deciso di stravolgere tutti i piani, con il torneo che è cominciato il 20 dicembre.

Dopo la fine della Coppa del Mondo, che ci sarà il 18 dicembre con la finale tra Argentina e Francia, ci saranno le vacanze natalizie e poi gennaio. Il primo mese del 2023 porta con sé sia il ritorno in campo della Serie A, sia l’inizio del calciomercato. In quei giorni, infatti, c’è il gong virtuale che sancisce l’inizio ufficiale delle trattative, con i club che possono ufficializzare nuovi acquisti.

Tra questi c’è la Roma che ha intenzione di migliorare la propria rosa. Le lacune individuate da Moruinho nel corso di questa prima parte di stagione sono diverse. In primis ci sono da risolvere determinate questioni come quella di Karsdorp, che è partito in Portogallo. Pinto dovrà occuparsi anche delle cessioni, visto che nella squadra ci sono diversi esuberi.

Calciomercato Roma, il Torino vuole in prestito Shomurodov

Tra questi uno di quelli che ah più mercato è Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio nella Roma e per questo Mourinho ha intenzione di cederlo.

Come riporta Gianluca di Marzio, sulle sue tracce c’è ci sono diversi club come Bologna, Monza e Torino. Proprio quest’ultimo è tornato forte sull’attaccante che vorrebbe in prestito per migliorare l’attacco. Il via libera della Roma per la formula non è ancora arrivato, con Pinto che preferirebbe cedere a titolo definitivo i suoi giocatori.