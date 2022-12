Calciomercato Roma, colpo di scena 😳 Zaniolo: doppio piano 🚨 diabolico

Calciomercato Roma, la rivelazione a Radio Radio potrebbe creare i presupposti per un nuovo scenario sul fronte Zaniolo.

Le prossime mosse di mercato della Roma in entrata saranno sulla falsariga di quelle imbastite nelle scorse sessioni di contrattazioni. I giallorossi vaglieranno di volta in volta quelle operazioni con cui garantire un salto di qualità, a costi relativamente contenuti.

Almeno a stretto giro di posta, non sono previsti cessioni importanti. Chiaramente lo scenario potrebbe cambiare in estate, nel caso in cui presentassero determinate condizioni. Lo scenario riguardante il futuro di Nicolò Zaniolo, sotto questo punto di vista, non può essere affatto trascurato. Come vi abbiamo spiegato, non si segnalano passi avanti per il rinnovo del contratto del “bimbo d’oro” in scadenza nel 2024. A dispetto dell’ottimismo trapelato qualche mese fa, ora come ora la situazione è in stand-by. Neanche sul possibile fronte Napoli, però, trapelano novità: un ipotetico blitz degli Azzurri non è stato affatto confermato.

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal su Zaniolo: cosa sta succedendo

Gli estimatori per il tuttocampista della Roma di certo non mancano. Al momento, però, né la Juventus né il Milan, date da tempo sulle tracce del tuttocampista della Roma, hanno affondato il colpo.

I rossoneri aspettano l’evolvere della situazione Leao: un eventuale effetto domino conseguente all’addio del fuoriclasse portoghese non è affatto da escludere. All’orizzont, intanto, potrebbe schiudersi un’altra possibilità.

“Radio Radio“, a tal proposito, ha fornito novità importanti sotto questo punto di vista. Secondo l’emittente radiofonica, infatti, i Friedkin vogliono ragionare a fondo su impegni esosi con il calciatore, con le sirene dell’Arsenal che cominciano a farsi sentire in maniera importante. I Gunners, infatti, potrebbero far recapitare alla Roma un’offerta da circa 25 milioni entro il 30 giugno, oppure provare a prendere gratis il talento italiano. Sullo sfondo, intanto, occhio sempre allo scenario legato al Milan, con la questione Leao a tenere banco, e l’alternativa Zaniolo che potrebbe clamorosamente prendere quota.