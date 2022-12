Calciomercato Roma, doppio incarico Mourinho: la decisione

La nazionale lusitana vuole Mourinho alla guida della Seleçao e sta cercando di convincerlo ad accettare l’offerta dopo l’addio di Santos

Il Mondiale in Qatar è arrivato all’appuntamento finale con l’Argentina e la Francia che si affrontano nella finale di domenica. Le due nazionali hanno vinto nel turno precedente rispettivamente contro Croazia e Marocco e sono arrivate a un passo dalla vittoria. Solo l’ultima gara del torneo saprà dirci come andrà a finire, con tanti fenomeni del calcio attuale che si sfidano a viso aperto.

Le Nazionali che sono state eliminate sono tornate a casa con un livello diverso di soddisfazioni. Grandi colossi come la Germania o la Spagna non possono sorridere, con la nazionale iberica che ha sollevato Luis Enrique. L’ex allenatore della Roma è stato esonerato dalla Federazione dopo l’eliminazione agli ottavi per mano del Marocco, che poi ha fatto fuori anche il Portogallo.

Anche i lusitani hanno deciso di dire addio al proprio commissario tecnico. Ieri infatti è stato annunciato l’esonero di Fernando Santos, che ha rilasciato un messaggio per giocatori, tifosi e chiunque lo abbia aiutato nel lavoro. Ora la federazione calcistica Portoghese a cercando il sostituto adatto per prendere il controllo della Seleçao.

Mourinho Ct del Portogallo, il doppio incarico è improponibile

Mourinho è l’allenatore che piace di più alla FPF, che ha messo il nome dello Special One in cima alla lista dei candidati. L’interesse per il tecnico giallorosso è molto forte e i tentativi per convincerlo sono molti.

L’attenzione del Portogallo lusinga molto Mourinho, che potrebbe accettare un doppio incarico, come hanno già fatto diversi colleghi. Come riporta Il Romanista, però, la possibilità di un doppio incarico è improponibile. La situazione nella Roma, infatti, non permette cali di concentrazione, con giocatori che vanno recuperati e obiettivi di una stagione ancora da inseguire e raggiungere. Mou è tornato in Portogallo in questi giorni, ma solo per svolgere il ritiro con la squadra, in vista del ritorno in campo con il Bologna.