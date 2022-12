Roma, Mou prepara la rivoluzione: bocciato un titolarissimo

Roma, Mourinho è pronto a varare la rivoluzione totale. A rischio il posto da titolare per un fidatissimo del portohghese, prossimi giorni decisivi

La Roma di José Mourinho è tornata nel sud del Portogallo, per ultimare la preparazione in vista della ripresa stagionale. La squadra giallorossa ha raggiunto nuovamente l’Algarve, sede del ritiro pre-stagionale nei mesi estivi di quest’anno. Al contrario della tournèe in Giapppone, dove foccavano le assenze tra Mondiale ed infortuni, tutta la squadra è partita per il mini ritiro in Portogallo. Ed il tecnico della Roma starebbe pensando di attuare una vera e propria rivoluzione tattica in vista della ripresa ufficiale della stagione.

Segnali di svolta si erano già intravisti nell’ultima amichevole giocata dalla Roma in Giappone. Quando la squadra giallorossa si trovò sotto per 3-1, contro lo Yokohama Mariners, e José Mourinho decise di tornare alla difesa a quattro come schieramento tattico in campo. Soluzione che sorrise ai giallorossi, che riuscirono a rimontare fino al pareggio per 3-3. Soluzione che potrebbe essere riproposta in Portogallo, a partire dalla prima amichevole in programma questa sera, alle ore 20 la Roma affronterà gli spagnoli del Cadice.

Roma, Mourinho prova la difesa a quattro: Mancini rischia il posto

Nella giornata di ieri il primo segnale di svolta era arrivato già da Trigoria. José Mourinho, durante l’ultimo allenamento in casa prima della partenza per il Portogallo, aveva schierato la difesa a quattro. Due gli assetti provati, da una parte la linea con Celik, Smalling e Ibanez in mezzo e Spinazzola sulla sinistra. Dall’altro lato Rick Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Matias Vina.

Il primo indiziato a perdere il posto da titolare, come sottolinea il Corriere dello Sport, sembra essere proprio Gianluca Mancini, schierato con la linea delle ‘seconde scelte’. Le possibilità di passaggio ad una difesa a quattro restano tutte da verificare ovviamente, ma già questa sera potrebbero arrivare importanti segnali direttamente dal campo di gioco. Il primo appuntamento è fissato alle ore 20, quando la squadra giallorossa affronterà il Cadice, squadra che occupa la penultima posizione in Liga.