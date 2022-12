Calciomercato Roma, scaricato dal club: Mourinho fatto fuori così

L’allenatore della Roma ha intenzione di prendere l’obiettivo di calciomercato, che è stato scaricato dal club deluso dalle pretsazioni

Gennaio è un mese particolare, con tutti gli appassionati di calcio italiani che hanno cerchiato in rosso il ritorno in campo della Serie A. Il 4 gennaio la Roma torna a giocare allo Stadio Olimpico dopo quasi due mesi di stop. Avversario a ridosso dell’Epifania è il Bologna, che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Pellegrini e compagni.

Il primo mese del 2023 non è importante solo per questo motivo, ma anche perché comincia la finestra invernale di calciomercato. Tiago Pinto si è preparato a lungo per questo momento, con la pausa per il Mondiale che ha dato una mano al general manager giallorosso. In questo lasso di tempo, infatti, l’ex Benfica ha ufficializzato l’arrivo di Ola Solbakken, per migliorare l’attacco di Mourinho.

Ora ci sono altri reparti da migliorare, come ad esempio la fascia destra. In quella zona di campo c’era Rick Karsdorp che, nonostante sia partito per il Portogallo con i compagni, è in rotta con la società. Per sostituirlo, Pinto ha messo nel mirino diversi giocatori, tra cui Hector Bellerin. L’ex Arsenal non sta trovando spazio al Barcellona e potrebbe lasciare il club.

Calciomercato Roma, Pellegrini ha chiamato Bellerin

Come riporta Estadio Deportivo, ormai il club spagnolo ha deciso che il terzino destro non farà più parte della rosa di Xavi. Le sue prestazioni, infatti, hanno deluso la società, che non ha nessuna intenzione di rinnovarlo.

Una situazione che fa comodo alla Roma, ma anche al Betis, che vorrebbe il ritorno del giocatore. Proprio per questo, Manuel Pellegrini ha sfruttato la strategia di Mourinho: ha chiamato il giocatore per convincerlo ad aspettare per trasferirsi di nuovo in biancoverde.