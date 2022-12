Calciomercato Roma, ribaltone improvviso: decide tutto Mourinho

Calciomercato Roma, il ribaltone è improvviso e inaspettato. Decide tutto José Mourinho. Ecco quello che potrebbe succedere

Un ribaltone improvviso e inaspettato. Di quelli che fino a qualche giorno fa erano impensabili. Ma il calcio è strano, e poi c’è anche il fatto che il tempo riesce sempre a mettere a bloccare le ferite. Ce ne vorrà ancora, sicuramente, di tempo. Ma le cose sono cambiate e potrebbero cambiare del tutto nel corso delle prossime settimane.

Il ritiro in Portogallo sarà decisivo per Karsdorp. Il giocatore olandese, dopo aver saltato la tournée in Giappone, è stato reintegrato in squadra dallo Special One che ieri addirittura, nella prima delle tre amichevoli, lo ha mandato in campo dal primo minuto. Mettiamo le cose in chiaro: non ha brillato e dopo 45 minuti è stato sostituito, ma almeno l’ascia di guerra è stata riposta. All’apparenza.

Calciomercato Roma, il futuro di Karsdorp

C’è da dire che Karsdorp poi alla fine non è stato nemmeno il peggiore di tutti nonostante dal 12 novembre scorso non si allenasse. E a Mourinho, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è assolutamente piaciuto l’atteggiamento del giocatore olandese che si è reso protagonista di qualche buona azione in fase offensiva.

Un atteggiamento propositivo, come non si vedeva da tempo, e sicuramente diverso da quello che ha portato alla rottura dopo la gara contro il Sassuolo. Rimarrà a Trigoria anche a gennaio. Difficile dirlo in questo momento, Karsdorp rimane ovviamente nel mirino anche della Juventus per il prossimo mese. Ma sappiamo benissimo che la Roma non può mettere nessuno in rosa se prima non vende qualcosa. E allora un olandese diverso da quello visto nelle ultime uscite potrebbe tornare utile. Deciderà tutto Mourinho. Con Pinto che si adatterà ovviamente a quella che sarà la presa di posizione definitiva dello Special One.