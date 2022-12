Calciomercato Roma, Pinto sfida le big di A: non c’è solo la Juve

Calciomercato Roma, mega intreccio con le big di Serie A. Pinto si inserisce negli affari di Juventus, Napoli e Inter.

Le questioni da affrontare in casa giallorossa in queste settimane sono state certamente numerose e non mancheranno certamente le asperità da plasmare anche in futuro, soprattutto alla luce degli scarsi risultati giunti da Pellegrini e colleghi in Serie A e in questo ciclo di amichevoli dove raramente gli uomini di Mourinho sono riusciti a brillare.

Se a ciò si aggiunge il tabù legato al futuro di José, non tanto legato al difficile momento della squadra quanto, piuttosto, al forte anelito della Nazionale portoghese al voler portare sulla propria panchina lo Special One, si comprende bene come l’attenzione e la curiosità sia molto alta all’ombra del Colosseo, soprattutto dopo la recente disillusione delle elevate aspettative generate dalla scorsa campagna acquisti.

Non meno attenzione, poi, sarà rivolta alle settimane di mercato invernale, in vista delle quali diversi giallorossi potrebbero lasciare Trigoria, facendo magari spazio a nuovi approdi. Il futuro di Karsdorp resta certamente una delle questioni più calde, seppur figurante ad oggi meno grave rispetto al passato.

Calciomercato Roma, Vicario e Carnesecchi nel mirino delle big: Pinto non abbandona la pista

A questa si aggiungano le attese per gli scenari Bove e Shomurodov, giusto per fare qualche esempio, oltre che all’attesa per l’ufficialità di Solbakken, per la quale bisognerà attendere l’inizio del 2023 per la presa di posizione quasi capricciosa del Bodo. Tutto ciò non deve prò far passare in secondo piano un’altra importante questione, legata ai portieri.

Il rendimento di Svilar non è stato dei migliori fin qui, come restituitoci dagli errori giunti nelle amichevoli che hanno lasciato intendere come forse il portoghese non sia ancora prontissimo. Su tale fronte, La Gazzetta dello Sport ha aiutato a fare chiarezza su uno scenario del quale vi abbiamo più volte parlato, partendo dall’esclusiva risalente allo scorso ottobre.

Bisognerà infatti capire cosa fare con Rui Patricio e, qualora si decidesse di catalizzare un nuovo ciclo tra i pali, il nome in voga resta quello di Guglielmo Vicario. Il numero uno dell’Empoli, insieme a Carnesecchi, rappresenta uno dei migliori Made in Italy in questa posizione. Il primo piace anche alla Juventus, alle prese con valutazioni contrattuali con Szczesny oltre che a un Napoli consapevole di avere Meret sotto contratto ma con una scadenza non così rassicurante.

Sul Marco in prestito alla Cremonese, l’Atalanta dovrà fare le proprie valutazioni, consapevole di avere tra le proprie mani un pezzo pregiato. Da capire se sfruttarlo per il mercato o in campo. Da non sottovalutare nemmeno l’Inter, alla ricerca di un vice Onana alla luce della carta di identità di Samir Handanovic. Tra le big, solo il Milan sembrerebbe essere esclusa da tale discorso, grazie alla presenza dell’inamovibile Maignan e dopo essersi prenotata l’affidabile Marco Sportiello a costo zero.