Agente Zaniolo allo scoperto: “Per il rinnovo chiederemo questo”

L’agente del giocatore della Roma ha parlato dell’accordo per il prolungamento, con il calciomercato invernale che si avvicina

Tra poche settimane comincia gennaio e con esso il calciomercato che porta con sé diversi affari. Tiago Pinto infatti dovrà rinforzare la rosa della Roma, con José Mourinho che ha individuato diversi lacune all’interno della squadra. In primis la prima situazione da risolvere sarà quella con Rick Karsdorp, terzino destro della Roma che ha un piede fuori da Trigoria.

Nonostante le critiche di Mourinho dopo il pareggio con il Sassuolo, lo Special One ha portato con sé in Portogallo l’ex Feyenoord, insieme anche agli infortunati. Il tecnico della Roma, infatti, ha voluto avere a disposizione tutti i giocatori per questo ritiro in vista di gennaio. Il 4 c’è la partita con il Bologna allo stadio Olimpico, per ritornare a competere in Serie A.

Un’altra questione spinosa è quella di Nicolò Zaniolo, che ha il contratto in scadenza nel 2024. L’attaccante numero 22 sta ancora aspettando di trovare l’intesa con la società, con i Friedkin che hanno intenzione di attendere visto che non c’è urgenza di rinnovare l’accordo. Per questo il suo agente Claudio Vigorelli si è incontrato spesso con Pinto per sondare il terreno.

Calciomercato Roma, Vigorelli: “Parleremo del rinnovo più avanti”

Proprio l’agente del giocatore ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’accordo con la società che ha intenzione di aspettare, così come lui. I discorsi ci saranno più avanti, quando i Friedkin lo riterranno più opportuno.

Delle parole che fanno emergere tranquillità in tutti i tifosi della Roma che ora sanno come l’attaccante non voglia accelerare le cose. Vigorelli ha anche parlato della cifra che chiederà alla società. Visto che questa ha valutato Nicolò intorno ai 60 milioni, la richiesta dello stipendio sarà congrua alla valutazione.