Calciomercato Roma, maxi intreccio in Ligue 1: anche Pinto in corsa

Calciomercato Roma, traffico in vista in Ligue 1 e Tiago Pinto attento osservatore in vista delle prossime settimane. Ecco il maxi intreccio in vista di gennaio

Con la chiusura dei Mondiali in Qatar, che hanno visto trionfare l’Argentina sulla Francia ai calci di rigore, la ripartenza stagionale delle squadre di club si avvicina. La Roma è in ritiro in Portogallo, domani un nuovo appuntamento amichevole per la squadra guidata da José Mourinho. In parallelo si accendono le attenzioni sulle manovre future di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

Cala il sipario sui Mondiali in Qatar, vinti ai calci di rigore dall’Argentina. Anche Paulo Dybala ha siglato la rete dagli undici metri, portando un pizzico di giallorosso sul tetto del mondo. Chiusa la kermesse intercontinentale si avvicina la ripresa stagionale anche in casa Roma, fissata il 4 gennaio contro il Bologna. La squadra giallorossa sta lavorando agli ordini di José Mourinho in Algarve, domani la seconda amichevole contro i portoghesi del Casa Pia. In parallelo anche le prossime manovre di Tiago Pinto rubano la scena in vista del mese di gennaio.

Calciomercato Roma, il Marsiglia non molla Karsdorp: maxi intreccio in corsia

Fari puntati sul futuro di Rick Karsdorp, aggregato al ritiro in Portogallo e schierato titolare da José Mourinho nella prima amichevole contro il Cadice. Segnali di disgelo intorno al terzino olandese in casa Roma, ma il suo futuro professionale continua ad essere un’enigma in vista delle prossime settimane. Dalla Francia rilanciano la pista Olympique Marsiglia per il futuro del laterale ex Feyenord.

Secondo quanto raccontato dal sito 90min.com il Marsiglia in Francia è a caccia di un rinforzo sulla corsia di destra. Il nome di Rick Karsdorp torna d’attualità, in una rosa di tre profili per la fascia difensiva della squadra transalpina. C’è anche la pista Bartosz Berezsynski, che però sembra davvero ad un passo dal vestire la maglia del Napoli di Luciano Spalletti. La terza pista porta a guardare in Russia, in casa Spartak Mosca ci sarebbe il profilo del terzino Ayrton Lucas.