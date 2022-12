Dybala Joya Mondiale: la dedica ufficiale dal Qatar

Paulo Dybala festeggia la conquista della Coppa del Mondo con la sua Argentina in Qatar. Ecco la dedica dopo il trionfo ai rigori sulla Francia

L’Argentina torna sul tetto del mondo calcistico dopo 36 anni di distanza dall’ultima volta. La nazionale Albiceleste ha trionfato nei Mondiali in Qatar, aggiudicandosi una finale al cardiopalma contro la Francia di Didier Deschamps. La finale si è conclusa ai calci di rigore, protagonista anche il giallorosso Paulo Dybala, glaciale dagli undici metri contro Lloris. Ecco la dedica della Joya dopo il trionfo in Qatar.

Paulo Dybala celebra il trionfo dell’Argentina in Qatar, dopo il 3-3 maturato contro la Francia nei 120 minuti la lotteria dei rigori ha portato sul tetto del mondo la nazionale guidata da Scaloni. Dopo aver esordito nella semifinale c’è stata gloria anche per la Joya nell’ultimo, tiratissimo, atto della competizione. L’attaccante della Roma è entrato al 121esimo minuto e si è presentato dagli undici metri, davanti a Lloris, per secondo nell’Argentina, dopo capitan Leo Messi. Rigore pesantissimo sui piedi del numero 21, dopo il primo errore della Francia ad opera di Coman.

Dybala festeggia il Mondiale dell’Argentina: la dedica ai tifosi dal Qatar

L’attaccante della Roma ha celebrato il trionfo in Qatar, parlando ai microfoni del sito Clarin.com, ed ha espresso tutta la sua emozione per il successo Mondiale. Sul momento della verità dagli 11 metri: “Sono rimasto freddo, la Francia aveva appena sbagliato e toccava a me. È entrata, è stato incredibile, credo che le sensazioni che stiamo vivendo ora sono indescrivibili”.

La dedica ai tifosi dell’Albiceleste: “Voglio ringraziare tutti i tifosi per questo mese, siamo molto felici, il loro appoggio è stato incondizionato. Gli avevamo detto che non avremo fallito e non lo abbiamo fatto. Ora andremo per le vie a festeggiare insieme.” Anche la Roma, dal ritiro in Algarve ha seguito la finale del Mondiale e celebrato lo stesso Paulo Dybala sui propri canali social. L’attaccante argentino si laurea Campione del Mondo, 16 anni dopo quanto fatto da Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta in maglia Italia.