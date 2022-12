Calciomercato Roma, colpaccio Mondiale: Abraham dimenticato

Calciomercato Roma, colpaccio Mondiale e Abraham dimenticato. Almeno per il momento non ci dovrebbero essere rischi per Pinto

Si è parlato con una certa frequenza, nell’ultimo periodo, di quello che potrebbe essere il futuro di Tammy Abraham. C’è sicuramente un fattore da tenere in considerazione, ed è quello relativo alla prima parte di stagione, sicuramente al di sotto delle aspettative, che ha disputato il centravanti che la Roma ha preso dal Chelsea. Un Chelsea che come tutti noi sappiamo ha un di diritto di recompra per 80 milioni di euro.

Ma è tanto questo che ha messo apprensione a Mourinho, a Pinto, e ai tifosi giallorossi. Ma sono state quelle voci che vedevamo Abraham nel mirino dell’Arsenal, club che guida il campionato inglese, e che al Mondiale ha perso Gabriel Jesus per infortunio. Arteta ha chiesto alla società uno sforzo economico a gennaio per giocarsi la Premier League fino alla fine e i londinesi sembrano vogliosi di accontentare il proprio tecnico. Si è parlato, come detto, di Abraham. Ma anche Zaniolo sembra essere entrato nel mirino dei Gunners.

Calciomercato Roma, mollano Abraham

Dalla Spagna però, e secondo le informazioni riportato da fichajes.net, i Gunners avrebbero messo la freccia per un colpo Mondiale. Sì, la squadra dell’allenator catalano sarebbe pronta a chiudere per il centravanti dell’Olanda Gakpo, che si è messo in mostra durante la manifestazione in Qatar.

L’Arsenal nella corsa al talento del Psv avrebbe superato la concorrenza del Manchester United che sembrava in vantaggio e sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo per portare il giocatore a Londra. Questo ovviamente è un segnale da interpretare solamente in un modo. Hanno mollato Abraham, almeno fino al termine della stagione.