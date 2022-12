Calciomercato Roma, ultimatum e doppio intreccio: decide Gasperini

Calciomercato Roma, doppio intreccio con l’Atalanta: decide Gasperini quello che potrebbe essere anche il futuro dei giallorossi

Il futuro della Roma lo potrebbe decidere Gasperini. Detta così, ovviamente, non ha alcun senso, ma in poche parole quello che potrebbe succedere dentro i giallorossi lo potrebbe decisamente indirizzare l’allenatore dell’Atalanta, alle prese con un problema delicato.

Secondo quanto riportato da Il Giorno infatti, i nerazzurri bergamaschi vogliono capire su chi puntare per il delicato ruolo di portiere nella prossima stagione. C’è Musso in questo momento che è il titolare, ma che non convince a pieno la società e nemmeno lo staff tecnico. Il portiere ex Udinese ha sei mesi per convincere, altrimenti alla fine della stagione potrebbe finire sul mercato. Musso, nei giorni scorsi, è stato accostato anche alla Roma per il futuro. Rui Patricio non è eterno e Svilar continua a macchiarsi di errori che non fanno dormire sonni tranquilli. Insomma, Pinto lo valuta.

Calciomercato Roma, Gasperini decide su Carnesecchi

C’è un altro estremo difensore che la Roma ha iniziato a monitorare da un poco di tempo così come noi di AsRomalive.it vi abbiamo raccontato in esclusiva. Ed è sempre di proprietà dell’Atalanta che per farlo giocare lo ha mandato in prestito alla Cremonese. Parliamo di Carnesecchi, portiere anche dell’Under 21 di Nicolato, che è uno dei profili più interessanti in circolazione.

Bene, se Musso non dovesse convincere nella seconda parte di stagione, Gasperini potrebbe decidere di tenersi appunto il rientrante dal prestito e dare il via libera per la cessione dell’argentino. In poche parole la Roma alla fine dovrebbe adeguarsi a quella che sarà la presa di posizione dell’allenatore bergamasco.