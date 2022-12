Calciomercato Roma, dietrofront 🧐 Bayern: occasione 🔥 Pinto

Calciomercato Roma, lo hanno definitivamente snobbato: possibile chance per i giallorossi in vista dei prossimi mesi, le ultime.

Nella prossima sessione invernale di calciomercato la Roma cercherà di puntellare l’organico con acquisti funzionali allo scacchiere tattico di José Mourinho. Alla luce della situazione riguardante la corsia destra, è chiaro che uno degli obiettivi primari del GM giallorosso sarà l’acquisto di un laterale destro, aspettando l’evoluzione del caso Karsdorp.

Il terzino olandese è monitorato con attenzione dalla Juventus, che potrebbe stuzzicare la Roma proponendo uno scambio con De Sciglio. Intanto i giallorossi si muovono per puntellare anche gli altri reparti. Nel dossier di Pinto sono infatti finiti diversi estremi difensori: la Roma ha cominciato a sondare il terreno per Carnesecchi e Vicario, lanciando segnali di apprezzamento anche per Livakovic.

Proprio il portiere classe ’95 della Dinamo Zagabria, messosi in luce agli ultimi Mondiali con la maglia della sua Nazionale, ha calamitato l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Alla luce dell’infortunio di Manuel Neuer, si vociferava anche di un possibile interesse del Bayern Monaco: a tal proposito, interessanti indiscrezioni trapelano dalla Germania.

Calciomercato Roma, il Bayern non affonda il colpo per Livakovic

Secondo quanto riferito da Sky.de, la pista più calda in ottica Bayern – nel caso in cui dovesse saltare il ritorno di Nubel – è quella che porta a Yann Sommer. Livakovic, invece, non rientrerebbe nella sfera di interesse dei Campioni uscenti di Germania, a cui sono stati accostati nelle scorse settimane anche Navas e Bono, che però non stuzzicherebbero più di tanto le avances dei bavaresi.

Qualora quest’indiscrezione dovesse essere confermata, si configurerebbe come una buona notizia per i giallorossi. Un eventuale blitz del Bayern Monaco per Livakovic avrebbe inevitabilmente cambiato le carte in tavola a stretto giro di posta. Stando così le cose, invece, il futuro di Livakovic potrebbe riservare ancora sorprese interessanti.