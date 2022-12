Calciomercato Roma, lo scambio prende forma: incontro fissato

Pinto ha organizzato un appuntamento con un altro uomo di calciomercato italiano, in modo da chiudere un affare con la Roma

Ieri sera si è concluso il Mondiale in Qatar con l’Argentina che ha alzato nel cielo di Doha la Coppa che consacra l’Albiceleste tra i grandi del pianeta. Leo Messi ha finalmente raggiunto il traguardo che gli mancava dopo aver vinto tutto a livello di club. Con il Barcellona, infatti, la Pulce ha potuto alzare al cielo numerosi trofei, che grazie alle sue giocate lo hanno reso uno dei più forti al mondo.

Ora che la competizione della Fifa i campionati nazionali si apprestano a tornare a far divertire il pubblico. La Premier League sarà la prima competizione a tornare con il Boxing Day, ovvero la giornata di campionato fissata il giorno di Santo Stefano. Il 26 dicembre, infatti, i club inglesi torneranno in campo, mentre quelli italiani e di altri paesi hanno ancora tutto il tempo per dedicarsi al calciomercato.

A gennaio, infatti, cominciano ufficialmente le trattative e Tiago Pinto dovrà rinforzare la rosa della Roma che non è sembrata brillante contro il Cadice. Nella prima amichevole in Portogallo, infatti, è arrivata una sconfitta per 3-0, che ha fatto storcere il naso a diverse persone. Il general manager, però, non si sta distraendo e sta puntando forte ai suoi obiettivi.

Calciomercato Roma, incontro fissato con il Torino

Uno di questi è Sasa Lukic, centrocampista del Torino che piace a Josè Mourinho e al gm ex Benfica. I due, infatti, lo seguono da diversi mesi, soprattutto quando i rapporti tra i giocatore e la società erano ai minimi storici.

Il serbo, poi, è riuscito a ricucire lo strappo con il Torino e a tornare fondamentale negli schieramenti del club. L’interesse per la Roma, però, ancora non è svanito e Pinto sta cercando di trovare l’intesa con i piemontesi per liberare il ventiseienne che difficilmente rimarrà nel capoluogo. Per questo, come riporta Tuttosport, il general manager ha fissato un incontro nella prossima settimana con Vagnati, ds del Toro, per discutere di questo affare. Tra le due società, poi, non c’è solo questo affare in piedi, ma anche quello per portare Shomurodov in granata, dove non è stato trovato ancora l’accordo sulla formula.