Calciomercato Roma, intrigo Mou: “Ci ho parlato, ecco cosa farà”

Calciomercato Roma, la rivelazione a TV PLAY sul futuro di José Mourinho, che sta continuando a catalizzare l’attenzione mediatica.

Nel secondo test amichevole del proprio ritiro precampionato la Roma si è imposta per 1-0 in virtù della rete messa a segno da El Shaarawy. Una buona sgambata per gli uomini di Mourinho, che avrebbero potuto rendere il passivo ancora più pesante se avessero concretizzato almeno una parte della mole di gioco proposta.

A poche ore dalla chiusura dei Mondiali, però, è chiaro che siano i rumours e le indiscrezioni di mercato a catalizzare l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, con gli addetti ai lavori che sono già all’opera per esaudire le richieste dei propri allenatori. In casa Roma, oltre ai possibili movimenti in entrata ed in uscita che perfezionerà Tiago Pinto, è il futuro di José Mourinho a tenere banco in maniera importante.

Calciomercato Roma, Moscardelli sul futuro di Mou: annuncio a TV PLAY

La Federazione portoghese starebbe provando in tutti i modi a convincere lo “Special One” a sedere sulla panchina più ambita in terra lusitana. Secondo quanto riferito da A Bola, però, Mou si sarebbe preso del tempo per capire il da farsi.

In realtà l’allenatore della Roma, sotto contratto con i giallorossi per un altro anno e mezzo, non sarebbe affatto convinto della possibilità di un doppio incarico, scenario che qualche anno fa aveva definito “eticamente non corretto”.

La situazione va comunque monitorata con estrema attenzione, in quanto potrebbe essere foriera di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane. La permanenza di Mou alla Roma, però, non sembra essere affatto in discussione. Sull’argomento si è espresso anche Moscardelli, che intervistato ai microfoni di TvPlay.it nel corso degli Italian Sport Awards ha così chiosato: “Addio alla Roma?Mou non va via, ci ho parlato io“.