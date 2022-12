Calciomercato Roma, Pinto sfida ⚔ Juve e Inter: clausola da 45 milioni 💰

Calciomercato Roma, la clausola rescissoria potrebbe schizzare a 45 milioni di euro. Pinto non ha paura e sfida mezza Europa

C’è un elemento che è evidente piace a mezza Europa. E tra queste squadre che ci hanno messo gli occhi addosso c’è anche la Roma di Tiago Pinto: il gm portoghese infatti, insieme a Liverpool, Milan, Juventus, Inter e per ultima anche l’Arsenal – secondo quanto scritto dal Daily Mail – guarda con particolare attenzione a quelle che sono le prestazioni di un terzino destro.

Un diciottenne, che ha una clausola al momento di 30 milioni di euro, che presto potrebbe però schizzare a 45 milioni: il profilo è quello dell’esterno del Real Valladolid di Ronaldo Ivan Fresneda, che fino al momento ha messo a referto sei presenza nella Liga in questo stagione, ma nel momento in cui toccherà 22 partite giocate, potrebbe vedere il valore del suo cartellino schizzare verso l’altro in maniera clamorosa.

Calciomercato Roma, tutti su Fresneda

Sei presenze con la nazionale spagnola Under 19, adesso che alle Furie Rosse è arrivato De la Fuente, uno in grado di far crescere i giovani in maniera decisamente importante, si potrebbero aprire presto, per l’esterno, anche le porte della nazionale maggiore. Questo interessa poco a Pinto e alle concorrenti, che vorrebbero strappare il difensore a prezzi accessibili, anche se a quanto pare dalla Spagna non sono disposti a fare degli sconti.

In ogni caso Pinto c’è. E cercherà di strappare in tutti i modi l’esterno alle rivali. Certo, competere con alcuni club sembra difficile – soprattutto quelle di Premier che potrebbero anche assaltare Zaniolo a gennaio – ma non il gm portoghese non ha paura di giocarsi le sue carte. Lo ha dimostrato la scorsa estate strappando Dybala e Wijnaldum, ci proverà nei prossimi mesi per quello che sembra essere uno dei migliori terzini destri in circolazione o, per meglio dire, in prospettiva.