Roma, Mourinho non torna indietro ❌ : ha detto basta in Portogallo ‼️

L’allenatore della Roma ha deciso di utilizzare le maniere forti durante il ritiro in Portogallo, dove è arrivata la sconfitta con il Cadice

In questi giorni la Roma è ad Albufeira per ritrovare la forma fisica e mettere minuti nelle gambe dopo lo stop dei campionati. Il 13 novembre, infatti, tutte le competizioni nazionali si sono fermate per permettere lo svolgimento del Mondiale in Qatar. Da quel giorno i giallorossi si sono allenati a Trigoria e hanno svolto una tournée in Giappone, ma senza poter competere ad alti livelli. Mourinho, poi, aveva deciso di concedere anche dei giorni di riposo ai calciatori proprio dopo il viaggio in Asia.

Ora, però, Pellegrini e compagni sono in Portogallo, in Algarve, per ritrovare brillantezza. Contro il Cadice, però, questa non si è vista per niente con il club che occupa la diciannovesima posizione de LaLiga che ha vinto 3-0. Una prestazione che ha fatto storcere il naso sia alla dirigenza, che a Mourinho, così come ai tifosi, che speravano di rivedere i giallorossi in campo trovando una vittoria, anche se in amichevole.

Le aspettative, però, sono state deluse, così come in campionato, dove la Roma occupa il settimo posto. Come riporta Il Corriere dello Sport, la società sperava che la squadra migliorasse dopo la vittoria della Conference League, ma fino ad ora non ci sono stati segnali positivi.

Roma, Mourinho blinda il ritiro in Portogallo

Visti i livelli di allerta intorno alla squadra, che ha perso la testa nella partita amichevole contro il Cadice, Mourinho ah deciso di blindare il ritiro in Portogallo. Nessuna distrazione, quindi per i giallorossi che si stanno allenando al resort Sao Rafael Atlantico.

Non ci saranno conferenze stampa, interviste o uscite relax per la città di Albufeira. Solo resort e campo per i giocatori della Roma che sono stati monitorati durante l’allenamento da Mourinho, che non vuole più sbavature. Sotto controllo anche l’atteggiamento dei giocatori, che devono dare dei segnali positivi nella partita contro il Casa Pia di questa sera.