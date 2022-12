Calciomercato Roma, annuncio ufficiale 🚨: Pinto resta in corsa ‼

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale del tecnico che spiega che ancora non c’è stata nessuna offerta: Pinto rimane in corsa

“Non abbiamo ricevuto nessun’offerta per nessun giocatore. Zero”. L’annuncio è di quelli ufficiali e riguarda un elemento che anche la Roma ha messo nel mirino. Ma soprattutto, oggi, si parlava, di un sorpasso della Juventus. Al momento non c’è nulla, parole e musica di Postecoglou, tecnico del Celtic.

E ovviamente parliamo del terzino destro Juranovic, che all’occorrenza può giocare anche a sinistra, che si è messo in evidenza nell’ultimo Mondiale con la maglia della Croazia. Il 27enne sarebbe entrato nel mirino di Pinto anche per via di una possibile cessione i Karsdorp.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Juranovic

“Se c’è un problema o se i giocatori hanno qualcosa davanti a loro sul loro futuro, sono sicuro che verranno a trovarmi e il CEO Michael Nicholson parlerà con i loro rappresentanti. Ma in questo momento non c’è nulla. Zero. Niente”. Ha rafforzato la dose in questo modo Postecoglou – le parole del tecnico sono state riportate da El Mundo Deportivo – che insomma fa rimanere in corsa Tiago Pinto.

Il gm portoghese è disposto quasi a tutti per accontentare José Mourinho: il tecnico infatti vorrebbe un elemento da impiegare in corsia e che fa della duttilità una delle doti principali. Juranovic, come detto, ha fatto molto bene nella manifestazione qatariota e s’è fatto in questo modo anche attenzionare dalla Juventus, oltre che dall’Atletico Madrid. Sembrava chiusa, insomma. Invece la porta rimane aperta e questa non può che essere una buona notizia.