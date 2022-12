Calciomercato Roma, vetrina Mondiale 🏅 : sgambetto di Allegri ⚠

Calciomercato Roma, il Mondiale in Qatar è stato l’occasione per mettere in vetrina tanti talenti. Allegri prepara lo sgambetto a Mou e non solo

Il Mondiale in Qatar ha visto l’Argentina tornare sul tetto del mondo dopo ben 36 anni. La nazionale Albiceleste, guidata da Scaloni, ha avuto la meglio sulla Francia ai calci di rigore. C’è stata gloria anche per Paulo Dybala, glaciale dagli undici metri davanti a Lloris nella lotteria finale. La kermesse intercontinentale, disputata per la prima volta nella storia nei mesi autunnali, funziona da vetrina per l’imminente apertura del calciomercato invernale.

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a bruciare l’ampia concorrenza in vista delle prossime settimane. La società bianconera, scossa dalle vicende societarie dopo le dimissioni dei vertici, non ha intenzione di mollare la presa nel mercato di gennaio. Proprio la squadra allenata da Allegri sembrava ad un passo da chiudere l’operazione Rick Karsdorp con la Roma, non è un mistero che i bianconeri siano a caccia di un vice-Cuadrado per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, la Juventus piomba sul terzino Juranovic

Anche la Roma è a caccia di occasioni in corsia, qualora si materializzasse l’addio al terzino olandese. La società giallorossa è stata collegata ad un terzino che si è messo in mostra durante i Mondiali in Qatar, arrivando sul terzo gradino del podio con la sua Croazia. Anche in Spagna sembra esserci molto interesse per il profilo di Josip Juranovic, 27enne in forza al Celtic.

Ora, secondo quanto riportato da Calciomercato.it nelle scorse ore, la Juventus avrebbe intenzione di bruciare l’ampia concorrenza. Oltre alla squadra giallorossa anche l’Atletico Madrid di Simeone è stato segnalato sulle tracce del terzino croato. Il suo nome è circolato anche come ipotesi per la corsia di destra del Barcellona, ma Allegri starebbe spingendo per beffare la concorrenza in vista delle prossime settimane. Il prezzo contenuto e la sua duttilità potrebbero essere le chiavi per un imminente addio alla maglia del Celtic, le prossime settimane saranno quelle decisive per il suo futuro.