Calciomercato Roma, Spalletti insaziabile ‼️ : nuovo agguato a Mourinho ⚔️

L’allenatore del Napoli ha deciso di sfidare a gennaio quello della Roma per quanto riguarda un obiettivo di calciomercato

Negli ultimi anni il Napoli è stato uno dei grandi rivali della Roma sia in Serie A che nel calciomercato. La sfida tra le due squadre affonda le radici a tanti anni fa, quando la Lazio era in B e ha costretto i giallorossi a cercare un modo per giocare un derby. Per questo, in quegli anni è nata la sfida con il club ora allenato da Spalletti, che adesso guida il campionato italiano.

Un obiettivo della Roma per gennaio è finito anche nella lista dei giocatori che interessano all’allenatore di Certaldo, che ha deciso di sfidare Mourinho. I due tecnici hanno intenzione di migliorare le proprie linee mediane e per questo si stanno sfidando per un talentino che potrebbe anche partire nel prossimo anno.

Lo Special One ha intenzione di rinforzare la propria situazione a centrocampo con Georginio Wijnaldum che si appresta a tornare proprio col nuovo anno. L’olandese, infatti, è fuori da agosto, quando ha subito la frattura della tibia a causa di un intervento scomposto in allenamento. Da quel giorno è ai box, ma sta lavorando per recuperare. Pinto era corso ai ripari prendendo Camara, ma ora Mourinho vuole migliorare il reparto.

Calciomercato Roma, anche il Napoli vuole Lukic

Per farlo, il tecnico di Setubal ha messo gli occhi su Sasa Lukic, che a inizio stagione era in rotta con il Torino, ma poi lo strappo si è ricucito. Il suo futuro in granata sembra incerto, visto anche il rinnovo del contratto (in scadenza tra un anno e mezzo) che non arriva.

Secondo quanto riporta Tuttosport, anche il Napoli ha messo gli occhi sul centrocampista serbo e si è portato avanti. Il club campano, infatti, ha chiesto informazioni mirate per il centrocampista, vista anche la situazione con Demme. Il tedesco potrebbe partire anche a gennaio e lasciare un buco nella rosa di Spalletti che potrebbe partire all’attacco sin dal primo mese del 2023. La Roma tratta da tempo con il Torino per Lukic, a cui vorrebbe arrivare anche grazie agli interessamenti per Kumbulla e Shomurodov.