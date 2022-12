Calciomercato Roma: Simeone brucia tutti: firma in anticipo

Calciomercato Roma, Diego Simeone brucia l’ampia concorrenza. Il tecnico dell’Atletico Madrid può chiudere l’affare in anticipo sui tempi

La stagione delle squadre di club è pronta a riprendere il via dopo la chiusura dei Mondiali in Qatar. La kermesse internazionale, chiusa quarantotto ore fa, ha visto l’Argentina tornare sulla vetta del mondo calcistico dopo 36 anni dall’ultima volta. Tra i protagonisti anche Rodrigo De Paul, calciatore dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il Cholo è pronto a bruciare la concorrenza, e spunta la firma in anticipo rispetto al tabellino di marcia ipotizzato in precedenza.

Non è stata una grande stagione finora quella dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. La squadra spagnola è arrivata ultima nel girone della Champions League, abbandonando anche la possibilità di partecipare all’Europa League dove milita la Roma di José Mourinho. Anche in Liga la situazione non sorride ai Colchoneros, meno 13 punti dal Barcellona capolista e quinto posto attualmente nel campionato spagnolo. Per rialzare la testa il tecnico dell’Atletico guarda con fiducia alla finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, l’Atletico chiude per Soyuncu: possibile firma in anticipo

L’Ateltico Madrid è pronto a chiudere per il difensore turco, Calar Soyuncu in scadenza con il Leicester. La squadra guidata da Diego Simeone ha da tempo messo la freccia sul difensore ed ora l’operazione si può chiudere con diversi mesi d’anticipo. Ecco quanto filtra dalla Spagna in vista della finestra di calciomercato di riparazione.

Secondo quanto evidenziato da Marca l’Atletico Madrid potrebbe bussare alla porta del Leicester anche a gennaio per il centrale turco. Il suo profilo venne accostato anche alla Roma a parametro zero, sull’onda lunga di quanto sta facendo Tiago Pinto negli ultimi mesi. Ma il nome di Soyuncu sembra sempre più lontano dalla pista giallorossa e la firma con l’Atletico Madrid potrebbe arrivare anche a gennaio. La squadra spagnola per fargli spazio da subito dovrebbe però effettuare due cessioni: gli indiziati alla partenza rispondono al nome di Hermoso e Felipe in vista delle prossime, decisive, settimane.