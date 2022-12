Ultim’ora bomba, ha già rescisso: si prende subito a zero

Ultim’ora, rottura totale già consumata e addio a parametro zero. Nuova occasione in vista delle prossime settimane: si prende a costo zero

Calato il sipario sui Mondiali in Qatar è partito il conto alla rovescia per la ripresa ufficiale della stagione per le squadre di club. La Roma in questi giorni è in ritiro in Portogallo, ieri sera la seconda amichevole per la squadra giallorossa in Algarve. La Serie A tornerà in campo il 4 gennaio, quando sarà già aperta la finestra di calciomercato di riparazione per Tiago Pinto.

Ieri sera la Roma ha disputato la seconda amichevole del mini ritiro invernale in Algarve. La squadra giallorossa è tornata alla vittoria, battendo di misura i portoghesi del Casa Pia, grazie alla rete di El Shaarawy. Il tecnico portoghese, che tiene il fiato sospeso intorno alle condizioni di capitan Pellegrini, spera di ripartire col piede giusto in campionato a gennaio. La ripartenza in Serie A sarà anticipata dall’apertura del calciomercato invernale, ed arriva un ultim’ora bomba dal campionato spagnolo.

Ultim’ora dalla Liga: Isco rescinde con il Siviglia dopo la rottura con Monchi

Si è consumata la rottura definitiva tra Isco ed il Siviglia, il centrocampista ex Real Madrid ha già trovato l’accordo per lasciare prima di gennaio la squadra andalusa. Decisiva la rottura totale con Ramon Monchi, ex ds della Roma tornato in patria dopo la non felice esperienza in giallorosso.

Prima del passaggio al Siviglia il centrocampista trentenne era stato accostato proprio alla Roma di José Mourinho. Non è un mistero che Tiago Pinto abbia preso la mano con i colpi a parametro zero, ed il profilo dello spagnolo potrebbe tornare di stretta attualità in vista delle prossime settimane. Il club andaluso si prepara a separarsi dal centrocampista a parametro zero, in estate si era trovato un accordo per una parte fissa di stipendio pari a 2 milioni di euro lordi, con una parte di bonus che a questo punto verranno risparmiati dal club spagnolo. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire quale sarà la prossima avventura del centrocampista ex Real Madrid, nuovamente a parametro zero in vista di gennaio.