Roma, ultim’ora dal Portogallo: le condizioni di Pellegrini e Smalling

Roma, ultim’ora dal Portogallo: dopo la paura di ieri ecco quali sono le condizioni di Pellegrini e Smalling. Mezzo sorriso per Mourinho

Nella serata di ieri la Roma di José Mourinho ha affrontato la seconda amichevole in Portogallo contro il Casa Pia. Gara decisa dalla rete di El Shaarawy. Ma quello che ha fatto notizia, oltre il risultato finale, sono stati i due infortuni che hanno colpito capitano Lorenzo Pellegrini e Smalling.

Il primo è stato costretto a uscire durante l’amichevole; il secondo invece, dopo essersi accasciato, ha ripreso a correre anche se non nelle migliori condizioni. Insomma, un po’ di apprensione c’è stata anche perché il ritorno della Serie A è ormai alle porte. Ricordiamo: la Roma gioca in casa contro il Bologna il prossimo 4 gennaio e l’Olimpico sarà probabilmente di nuovo pieno in ogni ordine di posto.

Roma, ultim’ora Pellegrini e Smalling

Bene, torniamo al capitano e al difensore inglese: secondo quanto riportato in questi minuti dall’Ansa, le condizioni dei due non desterebbero particolari preoccupazioni. Pellegrini non è stato sottoposto a nessun accertamento perché domani dovrebbe tornare anche a lavorare almeno in parte con i compagni con il dolore che è diminuito immediatamente.

Discorso simile anche per Smalling, lui alle prese con quella che è stata una contusione alla caviglia: il difensore avverte in questo momento un poco più di dolore di Pellegrini ma non ci sono problemi peggiori. Vedremo se anche lui nella seduta di allenamento di domani, tornerà a sudare con il resto del gruppo.