Calciomercato Roma, via libera Pinto: virata decisiva

La Roma si guarda intorno per trovare rinforzi e Tiago Pinto riceve il via libera per mettere a segno un colpo importante: virata decisiva

Il 2022 sta per terminare e a gennaio si aprirà una nuova finestra di calciomercato invernale. Tiago Pinto è già da tempo all’opera per capire su chi investire e soprattutto come, visti i paletti imposti dall’Uefa per via del Fair Play Finanziario. Sicuramente nella rosa della Roma sono diverse le lacune, ma in particolare il mirino sembrerebbe essersi spostato in Brasile.

Infatti, come già rivelato in precedenza da Asromalive.it, la Roma starebbe guardando con interesse a Johnny Cardoso, mediano dell’Internacional de Porto Alegre. La concorrenza per lo statunitense è ampia, ma per Tiago Pinto arriva il via libera grazie alla virata di una concorrente.

Calciomercato Roma, lo Spezia su Esposito: possibile via libera per Cardoso

Si allargano gli orizzonti di ricerca per la Roma, che esce anche dall’Europa e arriva fino al Brasile per trovare rinforzi importanti. Nel mirino di Tiago Pinto ci sarebbe Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001 con contratto in scadenza nel 2024 con l’Internacional de Porto Alegre.

Sulle tracce dello statunitense ci sarebbero diversi club, ma uno potrebbe tirarsi fuori dalla corsa. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, lo Spezia sarebbe vicino all’acquisto di Salvatore Esposito dalla Spal. Qualora l’affare dovesse andare in porto il club bianconero potrebbe mollare la pista che porta a Cardoso. Ovviamente per Tiago Pinto sarebbe una bella notizia perché avrebbe la strada un po’ più libera verso Cardoso.