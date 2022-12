Calciomercato Roma, rifiuto inatteso e sorpasso Juventus

I bianconeri sono vicinia firmare il giocatore in vista della finestra di calciomercato di gennaio, strappandolo alla Roma

La Roma in questi giorni sta lavorando per cercare di migliorare la rosa in vista del calciomercato. Tiago Pinto è chiamato al difficile compito di rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho, che nella prima parte di campionato ha individuato diverse lacune. Dalle fasce, infatti, non è arrivata la stessa spinta dello scorso anno, con i terzini che hanno giocato un po’ sotto tono. A questo si aggiunge anche la crisi degli attaccanti che, escluso Dybala, non sono molto incisivi.

Anche il centrocampo è uno dei reparti che Pinto vorrebbe migliorare. Cristante e Matic sono due giocatori molto simili, dotati di grande classe, ma poco dinamismo. Questo rende la linea mediana della Roma, quando i due giocano insieme, molto lenta. Una situazione che non entusiasma lo Special One che nelle ultime partite ha provato con più continuità Mady Camara.

Per il reparto offensivo è stato già preso Ola Solbakken, che si unirà al club a gennaio, dato che il Bodo/Glimt non ha concesso il nulla osta. I primi sforzi del general manager saranno per la fascia destra, dove c’è da risolvere la questione Rick Karsdorp. L’olandese è con un piede fuori dalla Roma dopo le parole di Mourinho in seguito al pareggio col Sassuolo. In Portogallo, però, il numero 2 sta cercando di farsi perdonare, anche se Pinto ha già individuato le alternative.

Calciomercato Roma, la Juve in vantaggio per Fresneda

Uno di queste è Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid, che ha attirato l’attenzione di molti club europei. L’esterno difensivo di 18 anni, anche grazie alla sua età, è finito nel mirino di diversi uomini di calciomercato, tra cui anche la Roma e la Juventus.

Come riporta elnacional.cat, proprio i bianconeri sono in vantaggio per prendere il talentino classe 2004, che interessa anche al Real Madrid. I blancos, però, sono in svantaggio rispetto alla Juventus, che è molto vicina a prendere il giocatore. Le trattative sono serrate e la firma potrebbe arrivare anche a gennaio.