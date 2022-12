Calciomercato Roma, asta furente: nuovo assalto in Serie A

Calciomercato Roma, si scatena un’asta furente attorno alle prestazioni del giocatore. C’è un nuovo assalto di un club di Serie A

Non è sicuramente una ricerca impellente quella della Roma. Ma tra pochi mesi Pinto dovrà cominciare a valutare anche altri profili. Non solo perché la carta d’identità di Rui Patricio comincia a sgualcirsi per un giocatore di pallone, ma anche per quello che al momento è la situazione di Svilar. Che tutto dà tranne che certezze.

Insomma, in casa giallorossa, la situazione che ruota intorno al portiere è delicata. Anzi, per meglio dire, al momento non lo è più di tanto ma potrebbe diventare così nei prossimi mesi. Per questo motivo, così come vi abbiamo raccontato in esclusiva su AsRomalive.it, Pinto avrebbe iniziato a monitorare le prestazioni di due portieri italiani, Carnesecchi e Vicario.

Calciomercato Roma, anche l’Inter partecipa all’asta

Se sul primo, di proprietà dell’Atalanta in prestito alla Cremonese, c’è stato un interesse della Juventus anche se i nerazzurri potrebbe pure tenerlo, sul secondo il pressing dei bianconeri è stato maggiore nel corso delle ultime settimane. E stando a quanto scrive Repubblica, su Vicario ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter per la prossima stagione visto che Handanovic, in scadenza di contratto, non dovrebbe rinnovare.

Asta furente, insomma. Che coinvolge le big della Serie A che sono alle prese con problemi tra i pali. Sì, anche la Roma è in mezzo a questo ballo, perché come detto Svilar che sta giocando queste amichevoli, dimostra di non essere sicuramente all’altezza della situazione. Un bel guaio insomma che deve essere risolto presto. Pinto ci lavora da un poco, ma senza affrettare i tempi. Potrebbe essere un problema serio questo.