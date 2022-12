Roma, recupero lampo Pellegrini: la foto fa scatenare i tifosi

Roma, recupero lampo per Lorenzo Pellegrini in Portogallo. La foto condivisa sui social dal capitano giallorosso ha scatenato i tifosi sul web.

José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo in Algarve. Il mini ritiro invernale della Roma è agli sgoccioli, domani l’ultima delle tre amichevoli in programma in Portogallo. Il ritiro si chiuderà con la sfida agli olandesi del Waalwijk, squadra decima in Eredivisie. Durante l’ultima sfida dei giallorossi, l’amichevole vinta di misura con il Casa Pia, è suonato il campanello d’allarme intorno alle condizioni di Lorenzo Pellegrini.

Il numero 7 e capitano giallorosso aveva alzato bandiera bianca durante l’amichevole con il Casa Pia. Lorenzo Pellegrini lasciò il campo poco dopo la mezz’ora, tenendo José Mourinho col fiato sospeso intorno alle sue condizioni. L’infermeria della Roma è ancora affollata e lo stop del capitano avrebbe rappresentato una nuova tegola per lo Special One. In questi minuti è stato lo stesso Pellegrini a rincuorare tutti via social, condividendo una foto che ha scatenato i tifosi sul web.

Roma, Pellegrini ha recuperato: la foto dopo la partitella in Algarve

Pieno recupero in tempi brevi per Lorenzo Pellegrini, che ha scherzato sui propri canali social dopo la partitella in allenamento in Algarve. Il numero 7, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso uno scatto che lo vede raggiante al fianco di Spinazzola, Abraham, Kumbulla e Mady Camara.

Il capitano giallorosso ha lavorato con il resto della squadra ed ha approfittato della vittoria nella partitella per tranquillizzare tutti intorno alle sue condizioni. Il numero 7 giallorosso, a corredo dello scatto dall’Algarve, ha anche scherzato dopo lo stop in amichevole. Pellegrini, pienamente soddisfatto dopo gli allenamenti ha così commentato la foto: “Dopo il terribile infortunio dell’altro giorno… Vincere“. Il capitano giallorosso fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico portoghese e scatena le reazioni sul web dei tifosi della Roma. Le condizioni di Pellegrini non preoccupano in vista della ripresa stagionale.