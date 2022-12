Calciomercato Roma, futuro deciso: richiesta esagerata

Calciomercato Roma, il giocatore ha deciso di voler lasciare la squadra che ha intenzione di guadagnare dalla sua cessione

Tra pochi giorni comincia gennaio e con esso anche il calciomercato, in cui la Roma dovrà fare lo slalom gigante tra i vari paletti che la Uefa ha imposto. La parola d’ordine per Tiago Pinto è Fair Play Finanziario, una serie di regole che a quanto può sembrare vengono applicate solo a determinati club, con altri che sono liberi di spendere quando vogliono. I giallorossi, però, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’Organo calcistico europeo, che costringe il gm a fare dei sacrifici.

Prima di comprare, infatti, al Roma deve operare sul calciomercato in uscita per trovare i fondi necessari e prendere qualche rinforzo. Ed è per questo che Pinto già dalla scorsa estate ha preso ben 7 giocatori spendendo 8.2 milioni. Cinque di questi poi sono arrivati gratis, mentre due sono arrivati tramite un esborso. Si tratta di Mady Camara e Zeki Celik. Il primo è stato pagato 1.2 milioni all’Olympiakos che lo ha girato in giallorosso in prestito. Il secondo, invece, è stato pagato 7 milioni dal Lille.

Un primo rinforzo potrebbe arrivare sulla fascia destra visto il rapporto teso con Rick Karsdorp. L’olandese è con un piede fuori dalla società dopo le critiche di Mourinho in seguito al pareggio col Sassuolo. Anche in attacco potrebbe arrivare qualche innesto, visto che Abraham, Belotti e Zaniolo non stanno incidendo. Davanti c’è ancora metà stagione da giocare, ma JoSé potrebbe chiedere un rinforzo anche a giugno.

Calciomercato Roma, Gil a TvPlay: “Depay vuole lasciare il Barcellona”

Uno dei profili che piace più di tutti è quello di Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Barcellona. L’ex PSV piace molto a Mourinho, ma anche ad altri club che vorrebbero prenderlo visto che il suo contratto scade a breve.

Della sua condizione ha parlato anche Jordi Gil, giornalista spagnolo intervenuto in diretta sul canale Twitch ufficiale di TvPlay. In diretta ha affermato: “Depay vuole lasciare Barcellona perché ha bisogno di giocare di più. In Italia ci sono squadre interessate, ma il Barcellona chiede tanti soldi se pensiamo che è in scadenza di contratto a giugno”.

